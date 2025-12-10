آقای پزشکیان! لطفاً خودتان بخوانید (نکته)

۱- آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در جلسه هیئت دولت، با اشاره به اعتراضات گسترده این روزها به ماراتن مفتضح کیش که از شدت فضاحت، حتی شرح و توصیف ابعاد آن نیز بیرون از مبانی و اصول اخلاق و انسانیت است، فرمودند: «‌نباید بی‌جهت برای مردم محدودیت ایجاد کرد یا آنها را تحت فشار گذاشت، هر اقدامی که باعث نارضایتی مردم شود، دقیقا کمک به رژیم صهیونیستی است‌»‌! در این‌باره با عرض پوزش باید به جناب رئیس‌جمهور یاد‌آور شد که ماراتن کیش دهن‌کجی به باورهای دینی و اخلاقی و نقض آشکار قوانین جاری بوده است. این پدیده پلشت و پلید به حق با اعتراض توده‌های انبوه و عظیم مردم رو‌به‌رو شده است و مقابله جدی با آن و برخورد پشیمان‌کننده با قانون‌شکنان وظیفه نظام است. چرا از مقابله با این پدیده پلید که کشف حجاب فقط بخشی از آن بوده است، با عنوان «‌ایجاد بی‌جهت محدودیت‌»! برای مردم یاد فرموده‌اید؟! ماراتن کیش، یک اقدام مجرمانه و خیانت به مردم است. به‌عنوان مثال، آیا حضرتعالی، برخورد با دزدان و قاچاقچیان مواد مخدر و تعرض‌کنندگان به جان و مال مردم را

«‌ایجاد محدودیت بی‌جهت‌»! برای مردم تلقی می‌فرمائيد؟!

۲- جناب پزشکیان که بارها بر ضرورت حجاب و رعایت موازین اسلامی و قانونی تاکید ورزیده و خود از شخصیت‌های پایبند به آن هستند، می‌فرمایند؛ «‌هر اقدامی که باعث نارضایتی مردم شود، دقیقا کمک به رژیم صهیونیستی است‌»‌! که اگرچه در کلیت آن سخن بجایي است و هر اقدامی که باعث نارضایتی مردم شود کمک به رژیم صهیونیستی است ولی این سخن بجا، در جای خود به کار گرفته نشده است چرا که اولاً ؛ ماراتن کیش باعث نارضایتی گسترده مردم شده است و رضایت آنها در مقابله با این پدیده زشت و پلید است. بنابراین اگر می‌خواهید مردم را ناراضی نکنید باید با پلشتی یاد‌ شده برخورد جدی بفرمائيد و ثانیاً؛ برخلاف تصور حضرتعالی، رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان تابلو‌دار ایران اسلامی و مردم شریف این مرز و بوم نه فقط از کشف حجاب و حرکات ناهنجاری که در ماراتن کیش اتفاق افتاده است، ناراضی نیستند، بلکه همه توان خود را برای ایجاد و گسترش این‌گونه اقدامات هنجار‌شکنانه نیز به کار گرفته و می‌گیرند. در این مختصر، برای اطلاع بیشتر جنابعالی و برخی از مشاوران [‌متاسفانه‌] زاویه‌دارتان، فقط به چند نمونه از این اسناد (که اندکی از بسیارهاست‌) اشاره می‌کنیم. بخوانید!

۳- بنیامین نتانیاهو در گزارشی به کمیته اصلاح دولتی آمریکا: آمریکا می‌تواند با پخش سریال‌هایی که افراد زیباروی جوان را در وضعیت‌های متنوعی از برهنگی نشان می‌دهند و زندگی‌های فریبنده و مادی‌گرایانه دارند و رابطه‌های بی‌قید جنسی برقرار می‌کنند یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این[سریال‌ها] واقعاً براندازانه هستند.

۴- مارتین ایندیک، دیپلمات آمریکایی، متخصص سیاست خارجی آمریکا و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل: دیگر وقت آن نیست که برای مقابله با ایران، دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم؛ بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق می‌توان نظام اسلامی ایران را سرنگون کرد.

۵- میشل هوئلیک نویسنده اسلام‌ستیز فرانسوی: جنگ بر ضد اسلام گرایی، با کشتن مسلمانان فایده‌ای ندارد، فقط با فاسد کردن آن‌ها می‌توان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان‌، دامن‌های کوتاه فرو بریزیم.

۶- دیوید کیو، مامور سابق سیا: مهم‌ترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی، تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم.

۷- یکی از مشاورین و جاسوسان کاخ سفید: اگر ما بتوانیم این روسری را از خانم‌های ایرانی بگیریم و زنان ایرانی را به خیابان‌ها بکشانیم در نهایت، زنان ایرانی دیگر فرصتی برای تربیت فرزندانشان ندارند! آن‌وقت چیزی از اسلام و انقلاب در ایران باقی نخواهد ماند!

۸- کنت دمارانش، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه در اظهاراتی به ریگان رئیس‌جمهور سابق آمریکا: شما نمی‌توانید با یک عقیده به وسیله‌ تانک و هواپیما مبارزه کنید. شما باید با هر عقیده‌ای به وسیله عقیده بجنگید. این‌بار دشمن ما مذهب است.

۹- مایکل جونز نویسنده کتاب «انقلاب جنسی و کنترل سیاسی»: ماجرای بی‌حجابی در ایران، نقشه سازمان سیا در ایران است.

و ده‌ها بلکه صدها سند دیگر که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ است...

جناب پزشکیان! لطفاً خودتان بخوانید و نه، برخی از مشاورانتان‌(!)

حسین شریعتمداری