تعریف از خود! (گفت و شنود)

گفت: نتانیاهو در مصاحبه با تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته است؛‌« ‌ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه دیگر ابر‌قدرت خاورمیانه نیست‌»!

گفتم:‌ تا اینجا اعتراف می‌کند که ایران، قبل از جنگ ۱۲روزه ابرقدرت خاورمیانه بوده است. خُب، حالا به چه علت گفته است که ایران دیگر ابر‌قدرت خاورمیانه نیست؟!

گفت: ادعا کرده است که ما و آمریکا در جریان جنگ ۱۲‌روزه، مراکز هسته‌ای و موشکی ایران را نابود کرده‌ایم!

گفتم: اولا؛ً حمله آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ایران که به اعتراف کارشناسان نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ناکام و خسارت اندک بوده است و ثانیاً؛ اگر مراکز موشکی ما را نابود کرده بودید چرا از وحشت موشک‌های ایران، برای آتش‌بس به التماس افتاده بودید؟!

گفت: در حالی که تقریباً همه کارشناسان نظامی آمریکا، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های غربی از شکست بزرگ آمریکا، صهیونیست‌ها و ناتو در جنگ ۱۲ روزه خبر می‌دهند، نتانیاهو و ترامپ برای سرپوش نهادن بر شکست سختی که خورده‌اند، آرزوهای خود را به خبر تبدیل می‌کنند و در این راه از یکدیگر سبقت می‌گیرند!

گفتم:‌ از یارو پرسیدند الاغ قوی‌تر است یا گاو؟ گفت؛ اگر تعریف از خود نباشد، الاغ!