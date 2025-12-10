*مجامع حقوق بشر کجا هستند که ببینند ارتش اسرائیل گروگان‌ها و ربوده‌شدگان فلسطینی را با ریختن آب جوش روی آنها در حالی که دست و چشمشان بسته است، به همراه ضرب و شتم، حملات سگ‌ها و تجاوزات جنسی شکنجه می‌کند؟ طبق گزارش ‌هاآرتص که یک رسانه عبری است حدود ۹۰۰۰ گروگان و ربوده‌شده فلسطینی در شرایطی غیرقابل تحمل و جهنمی نگهداری می‌شوند و هیچ‌کس رنج آنها را نمی‌شنود و نمی‌بیند.

تورانی

*گزارش سالانه سازمان ملل درباره تولید مواد مخدر در جهان هیچ اشاره‌ای به ونزوئلا نکرده است. این یعنی میزان انتقال مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا صفر است. بنابراین بهانه مبارزه با مافیای مواد مخدر برای حمله آمریکا به این کشور حرف مفت است. ونزوئلا نفت زیاد دارد و آمریکا به نفت آنجا طمع دارد.

الفت‌پور

*حذف هدفمند یاسر ابوشباب که یکی از شناخته‌شده‌ترین عناصر همکار با اشغالگران در غزه بود، برای چندمین بار نشان داد که حماس قدرت مسلط و نفوذ گسترده‌ای در نوار غزه دارد. این اقدام، روایت‌سازی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی غربی، عبری و گاهی عربی مبنی بر تضعیف ساختارهای امنیتی و حکمرانی حماس را به چالش می‌کشد.

فاضل‌زاده

* چه زیبا گفت شهید آوینی؛ در جمهوری اسلامی همه آزادند الا بچه حزب‌اللهی‌ها‌، مسخره‌ات بکنند انتقاد است. جواب اگر بدهی بی‌جنبه‌ای. اگر تهدیدت بکنند دفاع کرده‌اند. اگر از عقایدت دفاع بکنی خشونت‌طلبی. حزب‌اللهی بودن را با همه تراژدی‌هایش دوست دارم!

اقبالی

* یک افسر ارتش اسرائیل غاصب از تیپ گیواتی، پس از شرکت در جنگ و جنایت علیه مردم مظلوم غزه، به دلیل فشار روانی شدید خودکشی کرد! وی پیش از خودکشی نوشت؛کارهایی کردم که هرگز بخشیدنی نیست! چند صباح دیگر نتانیاهوی خبیث همین سخن را در گورستان تکرار خواهد کرد که با گُرز آتشین پاسخ می‌گیرد!

مرادی

* دشمنان قسم‌خورده کشورمان، قوی شدن ما را برنمی‌تابند؛ به همین دلیل کورکورانه دانشمندان ما را ترور می‌کنند و زیرساخت‌های ما را هدف قرار می‌دهند. این بیچاره‌ها تصور می‌کنند علم و دانش را می‌توانند ترور نمایند و ما راه مقابله با این خبیث‌ها را، قوی‌تر شدن در همه عرصه‌ها، با تربیت‌شدگان دانشمندان و سرداران ادامه خواهیم داد.

نجفی

* ۱۰۰ پزشک صهیونی برای تزریق سم به اسرای فلسطینی اعلام آمادگی نموده‌اند! این اقدام در حالی مطرح شده که سازمان پزشکی جهانی به‌ طور قاطع و رسمی هرگونه مشارکت پزشکان در مراحل مختلف اعدام اعم از آمادگی، مشاوره یا اجرای مرگبار آن را نقض آشکار اصول اخلاق پزشکی و مغایر با سوگند حرفه‌ای دانسته است‌، ولی از یک مشت وحشی هر کاری ساخته است و متأسفانه هیچ صدایی هم از سازمان‌های عریض و طویل بین‌المللی در برابر این رژیم غاصب وحشی شنیده نمی‌شود.

محترمی

* آقای پزشکیان ریاست محترم جمهوری به گرانی اعتراض دارد. آقای قالیباف رئیس‌مجلس به کوچک‌شدن سفره مردم معترض است. آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اعتراض کرده است. بیان فشار تورمی به مردم از سوی سران قوا کافی نیست و باید با این فکر و نظر واحد دست در دست هم به مقابله با مافیای گرانی و مسببان شرایط موجود رفت.

فکریان

*وقتی از طریق اخبار سیما در جریان قاچاق داروهای بیماران سرطانی به یکی از کشورهای همسایه قرارگرفتم خونم به جوش آمد. مسئولان قوه قضائیه در چنین مواردی باید با شدت و سرعت مضاعف این قاچاقچیان را به سزای اعمالشان برسانند.

علیمردانی

* درجام جهانی فوتبال امسال، بی‌وطن‌هایی مانند اینترنشنال‌، مثل ۲۰۲۲ قطر‌، تمام تلاششان را می‌کنند که کام ملت را تلخ کنند. کارویژه این رسانه‌ها سیاه‌نمایی و سیاه‌فروشی است، اصلاً اگر این کار را نکنند باید به ذاتشان شک کرد. مهم ما هستیم که باید تیم ملی را بخشی از وجودمان بدانیم. چنانچه دستمان در دست همدیگر باشد، قلبمان با هم بتپد و شادیمان و غصه‌هامان یکی باشد، ما پیروزیم حتی اگر نتیجه بازی چیز دیگری بشود.

خدابنده‌لو

*در این شرایط کم آبی، نصب کاهنده‌های مصرف آب‌، از جمله پرلاتورها و رگلاتورها، می‌تواند مصرف آب را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در نتیجه هزینه آب‌بها برای مشترکان نیز کاهش پیدا می‌کند.

قصابان

* وقتی کسی می‌خواهد برای یک سمتی کاندیدا شود اولاً توانایی خود را ارزیابی می‌کند ثانیاً آن پست را کاملاً تجزیه و تحلیل و مشکلات آن را احصا می‌کند ثالثاً برای حل آن مشکلات راه‌حل‌ها و طرح‌هایی با همکاری اندیشمندان تهیه می‌کند تا بتواند آن مسئولیت را بپذیرد! نه بدون علم و طرح و برنامه، کاندیدا شود!

نیک‌نام

*نهاده‌های دامی(جو، ذرت، کنجاله،...) که زیربنای تولید کالاهای اساسی مردم مثل گوشت، مرغ و لبنیات هستند، در یک سال گذشته غالبا بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داشته‌اند. در حالی که تقریبا ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به همین اقلام تخصیص یافته است. مشکل وجود رانت و انحراف در تخصیص ارز است. بسیاری از واردکنندگان کالا را با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، اما هنگام فروش، قیمت‌گذاری بر اساس نرخ آزاد انجام می‌شود.

مردانی

* هرکس هر چه دلش بخواهد می‌گوید و هیچ‌کس عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهد؛ از رشیدی... گرفته تا کواکبیان و حسن روحانی و ظریف.... امّا تا یک دختر شهید پرچم مطالبه‌گری حجاب را به دستش می‌گیرد‌، احضارش می‌کنند!

آذرپاد

* حدود هزار روز است که محمدرضا نوری در اسارت تروریست‌های آمریکایی است. جرم او فقط یار سلیمانی بودن است! وی در ساعت ٣ بامداد روز سوم فروردین 1402در منطقه زیونه بغداد توسط نیرو‌های نیابتی آمریکایی ربوده می‌شود. از دستگاه دیپلماسی درخواست می‌شود پیگیری جدی‌تری برای آزادی این شهروند کشورمان داشته باشند.

سلطانی

* با افزایش هشدارهای آنفلوانزا در شهرهای بزرگ مثل تهران و متروها که بیش از گذشته شلوغ و پر رفت‌وآمد شده‌اند؛ این فضا به‌طور طبیعی سرعت انتقال بیماری را بالا می‌برد. لذا بر همگان لازم است حتماً از ماسک استفاده نمایند تا در این تجمع زیاد و شلوغ، به بیماری مبتلا نشوند.

عبدی

* برخی از مجرمان مالی ناتوان از پرداخت دیون که سالیان طولانی مجازات جرمشان را تحمل کرده ولی با افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند دِینشان را پرداخت نمایند، همچنان باید در زندان بمانند، و به علت داشتن شاکی خصوصی، در لیست عفو هم قرار نمی‌گیرند. لذا مجلس و دستگاه قضائی تدبیری برای این طیف نمایند.

سیاحی

* در خبرها آمده بود که یکی از مدیران وزارت نفت در بندرعباس موجب تلف شدن سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی و از بین رفتن سرمایه کشور شده است! سؤال این است که دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در بندر عباس چگونه به این مجرم اجازه فعالیت داده‌اند؟

قاجار

*گروهک تروریستی جیش‌العدل(!) در بیانیه‌ای رسمی از ادغام و تشکیل یک تشکیلات جدید خبر داده است. این گروه که در گذشته به‌عنوان یک گروه تروریستی ‌ستیزه‌جو شناخته می‌شد، حالا در پی بحران‌های داخلی و از دست دادن حمایت‌های اجنبی، تصمیم به تغییر ساختار گرفته و تلاش می‌کند با تغییر نام و ساختار خود از ناکامی‌های میدانی فرار کند.

عبدالصمد

*گاهی زندگی در اروپا آن‌طور که بلاگرها نشان می‌دهند نیست. بخش بزرگی از واقعیت پشت فیلتر پنهان می‌شود. با تجربه عرض می‌کنم هرکس دنیا را برایتان بی‌عیب‌ونقص تعریف کرد، مطمئن باشید بخشی از حقیقت را نگفته است.

حسنخانی

* در واکنش به فعالیت‌های شبکه تروریستی اینترنشنال، تحلیلگران ایرانی به شدت به این شبکه حمله کردند. یک تحلیلگر امور نظامی، این شبکه را «ماشین رسانه‌ای صهیونیست‌ها» و بلندگوی رژیم صهیونی خوانده و دیگر تحلیلگر سیاسی، نیز با اشاره به این انتقادات، نام «موساد اینترنشنال»را برای این شبکه برگزید و آن را مرتبط با منافع رژیم صهیونی دانسته است.

بزرگمنش