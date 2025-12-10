فاطمه(س) الگوی کامل و برتر از ازل تا ابد(یادداشت روز)

بسیاری از انسان‌ها برای رسیدن به جایگاه بهتر یا حرکت مطلوب در مسیر زندگی خود و حتی سبک زندگی روزمره از گفتار تا پوشش و تفکر و... به دنبال الگوهایی هستند تا با پیروی از آنها رسیدن به هدف مورد نظر را دست‌یافتنی‌تر کنند. البته در این مسیر گاه ممکن است هدف به اشتباه انتخاب شده باشد و در نتیجه انتخاب الگوی متناسب با آن هدف نیز دقیق نباشد. گاه ممکن است هدف قابل دفاع یا در مسیر درست باشد اما الگوی انتخاب شده بهترین نباشد.

به طور طبیعی در مسیر زندگی انسان‌ها بنا به تغییرات چشمگیر در نوع زندگی، امکانات، معلومات و...ممکن است اهداف و الگوها در زمان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت و حتی متناقض باشند. گاه یک الگو و سبک زندگی در عصری ارزشمند و همان در عصری دیگر ضد‌ارزش تلقی شود.

اما باید پذیرفت که در اهداف فطری و متعالی انسان‌ها که فصل مشترک همه زمان‌ها و نسل‌های بشر است، اهداف و مسیرهایی وجود دارد که هیچ زمانی کهنه یا بی‌ارزش نخواهند شد. به عنوان مثال تلاش برای رسیدن به قله صداقت و راستگویی، رشد معنوی، سعادت واقعی فردی و اجتماعی، کسب ارزش‌های متعالی اخلاقی و... به طور معمول همیشه ارزشمند بوده، هست و خواهد بود. با این توصیف؛ الگوهای پیش‌برنده در این مسیر رشد و تعالی انسان نیز همیشه تازگی دارند.

وقتی سخن از حرکت در مسیر مبتنی بر فطرت پاک و تلاش برای رسیدن به قله سعادت به میان می‌آید، بی‌شک باید خدای متعال که آفریننده بشر و آگاه‌ترین به فطرت، نیازها و ظرفیت‌های انسان در مسیر رشد و تعالی است را ملاک معرفی الگوهای مناسب برای پیمودن درست این مسیر و رسیدن به هدف بلند سعادت در دنیا و آخرت دانست.

خدای متعال در کنار ارسال کتاب راهنما و دستورالعمل و نقشه راه برای انسان، بهترین راهنمایان و الگوها و نقشه‌خوان‌ها یعنی انبیا و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین را به بشر معرفی کرده است تا مسیر سعادت بیش از پیش مشخص و هموار و در دسترس باشد.

پروردگار عالم با مبعوث کردن نبی مکرم اسلام(ص) و نزول کتاب انسان‌ساز قرآن، بر انسان تا ابد منت گذاشت چراکه بالاترین و برترین الگوها و نقشه‌های راه را برای انسان‌ها فرستاد.

خدایی که در قرآن نیز به صراحت این سرمشق و الگوی برتر بودن را به انسان‌ها گوشزد می‌کند:

«لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللّهَ کَثِیراً» (احزاب/21)؛ (به یقین براى شما در زندگى پیامبر خدا سرمشق نیکویى بود، براى آنها که امید به رحمت خدا و روز بازپسین دارند و خدا را بسیار یاد مى‌کنند).

و چه زیبا، این پیامبری که خدایش در جایی دیگر از کتاب رفیعش او را رحمتی برای جهانیان می‌خواند: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين» (انبیا/107)؛ (و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)، در واپسین روزهای حیاتش، راه تداوم حرکت در مسیر سعادت و نشانه دیگر الگوهای شایسته را این‌گونه به همه پیروانش تا روز قیامت می‌شناساند:« إِنِّی تَارِک فِیکمُ الثَّقَلَینِ مَا إِنْ تَمَسَّکتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یفْتَرِقَا حَتَّى یرِدَا عَلَی الْحَوْضَ فَانْظُرُوا کیفَ تَخْلُفُونِّی فِیهِمَا...» (همانا من در میان شما دو چیز سنگین و گران می‌گذارم، که اگر بدان‌ها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت من اهل بیتم، و این دو از یک دیگر جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من درآیند، پس بنگرید چگونه پس از من در‌باره آن دو رفتار کنید...).

سرسلسله ائمه نیز بزرگ مرد تاریخ، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب‌(ع) است که رسول خدا(ص) در روز غدیر در سفارش به پیروی او فرمودند: «یا مَعْشَرَالْمُسْلِمینَ لِیُبَلِّغِ الشّاهِدُ الْغَائِبَ، اُوصى مَنْ آمَنَ بِى وَ صَدَّقَنِى بِوِلایَةِ عَلىٍّ، اَلا اِنَّ وِلایَةَ عَلِىٍّ وِلایَتى وَ وِلایَتى وِلایَةَ رَبِّى، عَهْدا عَهِدَهُ اِلىَّ رَبِّى وَ أمَرَنِى أنْ أبَلِّغُکُمُوهُ.» (اى مسلمانان! حاضران به غایبان برسانند: کسى را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده است، به ولایت على سفارش مىکنم. آگاه باشید ولایت على ولایت من است و ولایت من، ولایت خداى من است. این عهد و پیمانى بود از طرف پروردگارم که فرمانم داد تا به شما برسانم.»

درخصوص اهل بیت عصمت و طهارت‌(ع) که به تصریح پیامبر اسلام(ص)، والاترین الگوهای انسان پس از ایشان در مسیر سعادت هستند، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نقش مادری بی‌همتا یعنی حضرت زهرا (س) است که از یکسو پیامبر اکرم(ص) در وصف ایشان فرمودند: «أمّا ابنَتي فاطمةُ فإنّها سيّدةُ نِساءِ العالَمينَ مِن الأوّلِينَ و الآخِرِينَ»(اما دخترم فاطمه، او سرور زنان عالم، از پيشينيان و پسينيان است» و از سوی دیگر امام عسکری(ع) در توصیف جایگاه رفیع این بانوی مکرم فرمودند: «نحن حجة الله علی خلقه، و جدّتنا فاطمة حجة اللّه علینا» (ما حجت خدا بر خلق هستیم و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ماست». همچنین حضرت مهدی موعود(عج) در بیان الگو بودن این مادر در توقیع شریفی می‌فرمایند: «وفِی ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (دختر رسول خدا، الگوی مناسبی برای من است».

حضرت زهرا(س) که امروز مصادف با ولادت سراسر نورانی ایشان است؛ به وضوح الگویی تمام و کمال نه تنها برای زنان بلکه حتی برای مردان هستند؛ اما امروز که به یمن ولادت ایشان، روز زن و روز مادر نامیده شده است، فرصتی مغتنم است تا به ویژه همه زنان و دختران کشورمان بار دیگر متوجه برترین الگوی سعادت و زندگی فردی و اجتماعی خود شوند. در دنیایی که ایادی شیطان خود بدترین ظلم‌ها را در حق زنان انجام داده‌اند اما به دروغ خود را دلسوز و حامی زنان می‌خوانند و به ترویج و تبلیغ سبک زندگی و الگوهایی می‌پردازند که نابودی جایگاه و‌ شان و پایمال شدن حقوق زنان نتیجه قابل تماشای این الگو در کشورهای غربی است، زنان و دختران ما نباید فریب آنها را بخورند آن هم در شرایطی که خود الگویی بی‌نظیر همچون حضرت زهرا(س) دارند.

برتری و جذابیت الگوهای آسمانی و نورانی ما باعث شده است در تقابل حق و باطل، جبهه باطل که توان و منطق رقابت را ندارد و گرایش روزافزون مردم دنیا به مکتب نورانی اسلام و شناخته‌تر شدن اهل بیت(ع) را توان تحمل ندارد، به دنبال پاشیدن خاک بر چهره خورشید می‌رود، یک روز کاریکاتور موهن از رسول خدا(ص) می‌کشد، روز دیگر کتاب نورانی قرآن را آتش می‌زند و یک روز هم الگویی همچون حضرت زهرا(س) را نامناسب برای این دوران و مربوط به گذشته می‌داند(!)

حال آنکه وقتی حضرت زهرا(س) به تعبیر پدر بزرگوارشان، «سرور و بهترین زنان عالم از ازل تا ابد است»، بی‌شک در همه اعصار نیز بهترین الگو از دیروز تا امروز و فردا برای زنان و حتی مردان است.

بانوی بزرگواری که در بندگی، زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بهترین الگو است. در رابطه با پدر از فرط احترام و خدمت تا ‌ام‌ابیهایی پیش می‌رود، در همسرداری بهترین است، در فرزندپروری مادر پاک‌ترین نسل بشریت است، در اجتماع در دفاع از حق و ولایت و زیست اجتماعی همراه با رعایت حدود الهی حاضر است.در حیا و عفت آنچنان است که از مرد نابینا نیز رو می‌پوشاند.

بانوان و دختران ما کجا مانند چنین الگویی را خواهند یافت که پیروی از او سعادت در زندگی دنیا و آخرت است؟

بی‌شک ارادت و علاقه زنان جامعه ما به این بانوی بی‌همتا روزفزون است و البته ‌ای کاش آن بخش از زنان و دختران ما که علی‌رغم ارادت و علاقه و دلدادگی به این بانو، هنوز نتوانسته‌اند در برخی امور همچون ازدواج ساده و آسان، پرهیز از اسراف، همسرداری، فرزندپروری، حجاب و... خود را با این الگوی ناب به طور کامل تطبیق دهند، این ارادت و علاقه را بیش از گذشته به صحنه رفتار و زندگی خود وارد نمایند. موفقیت‌های زنان مومن جامعه ما در عرصه‌های علمی؛ اجتماعی؛ معنوی و ... با حفظ حدود الهی؛ جلوه‌ای از برکات پیروی از این الگوی بی‌همتاست.

عباس شمسعلی