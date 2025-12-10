آوارگی 500 هزار نفر در جنگ کامبوج و تایلند ترامپ: با یک تلفن درستش میکنم!
در حالی که ترامپ پس از دیدار با رهبران کامبوج و تایلند گفته بود بین این دو آشتی برقرار کرده است، این دو کشور به جنگ ادامه دادند! حالا وقتی رئیسجمهور متوهم آمریکا شنید ادامه این جنگ باعث آوارگی 500هزار نفر شده است، دوباره گفت با یک تماس تلفنی اوضاع را درست میکند؛ شبیه به همان وعدهای که درباره جنگ اوکراین داده بود.
آتشبس شکننده بین کامبوج و تایلند از روز دوشنبه بار دیگر دوباره نقض شده و اکنون دو کشور وارد جنگ شدهاند. این درگیریها در سه روز گذشته دستکم ۱۰ کشته بر جای گذاشته است. درگیریها به ۱۱ استان در ۲ سوی مرز گسترش یافته است. کامبوج از کشتهشدن هفت غیرنظامی در گلولهباران شبانه خبر داده درحالیکه تایلند مرگ سه سرباز را تأیید کرده است. هر دو کشور یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردهاند.
براساس گزارشها طی سه روز گذشته حدود نیم میلیون نفر از ساکنان مرزی هر دو کشور از مناطق مسکونی خود گریختهاند. به گزارش فرانس24 «سوراسانت کونگزیری»، سخنگوی وزارت دفاع تایلند، در یک کنفرانس خبری گفت: «به دلیل تهدید امنیت ساکنان مناطق مرزی، شمار بسیاری از غیرنظامیان مجبور به تخلیه محلهای سکونت خود شدهاند و هم اکنون بیش از ۴۰۰هزار نفر به پناهگاههای امن منتقل شدهاند».
«مالی سوچیتا» سخنگوی وزارت دفاع کامبوج نیز گفت «تا اواخر روز سهشنبه بیش از ۱۰۰هزار نفر در پنج استان به پناهگاههای امن منتقل شدهاند».
در چنین شرایطی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، که پیشتر مدعی برقراری صلح بین این دو کشور شده بود و به آن نیز افتخار میکرد اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر با تایلند و کامبوج تماس بگیرد و آتشبس را دوباره برقرار کند. رئیسجمهور آمریکا پیش از این مدعی شده بود درگیری پنجروزه میان تایلند و کامبوج در ماه ژوئیه(تیر) با واسطهگری او پایان یافته است.
تارنمای نشریه انگلیسی گاردین گزارش داد که پس از شکست توافق آتشبسی که ترامپ میانجی آن بود، وی روز سهشنبه در تجمعی در پنسیلوانیا گفت که برای «متوقفکردن جنگ» میان تایلند و کامبوج با مقامات دو کشور تماس خواهد گرفت. وی در این تجمع افزود: «چه کسی میتوانست تصور کند که من بخواهم یک تماس تلفنی بگیرم و جلوی جنگ دو کشور، تایلند و کامبوج، را بگیرم. متأسفم که باید بگویم این درگیریها آغاز شده و چهارشنبه تماس میگیرم.»
گفتنی است ارتش تایلند مدعی شده است دور جدید درگیریها را کامبوج شروع کرده است.به گفته منابع نظامی تایلند نیروهای مرزبانی کامبوج، ساعت ۵ صبح روز دوشنبه به وقت محلی مناطق مرزی را بمباران کردهاند. کامبوج، اما با رد این ادعا خواستار انجام تحقیقات کامل درباره این وضعیت شده است.