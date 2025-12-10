افزایش چشمگیر مهاجرت از آمریکا؛ تورم و ناامنی دو دلیل اصلی
سرویس خارجی-
هفتهنامه آمریکایی «نیویورکر» با اشاره به مهاجرت چشمگیر مردم آمریکا از این کشور در دوره ترامپ، تورم، نا امنی و ترس از برقراری حکومت نظامی را از دلایل این مهاجرت عنوان کرد.
در حالی که طی یک سال گذشته «دونالد ترامپ» جنگ گستردهای را علیه مهاجران در آمریکا به راه انداخته و تاکنون دستکم 200هزار نفر را هم دستگیر کرده است، گزارشها نشان میدهد که اقدامات او منجر به افزایش گسترده مهاجرت آمریکاییها از این کشور به اروپا شده است.
کارشناسان دلایل متعددی برای این مسئله ذکر میکنند؛ قطبیشدن شدید جامعه، و نگرانی از آینده، فروپاشی هنجارهای لیبرال و دموکراتیک، نگرانی از سیاستهای مهاجرتی، نژادی و فرهنگی، افزایش نابرابری اقتصادی و هزینههای بالای زندگی، حمله به نهادهای علمی و نگرانی از آینده آموزش، علم و محیطزیست و افزایش احساس بیثباتی اجتماعی دلایلی است که گفته میشود موجب شده در آمریکا میل به مهاجرت و خروج از این کشور افزایش پیدا کند.
هفتهنامه آمریکایی نیویورکر به همین موضوع پرداخته و نوشته است: «پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور، بهنظر میرسد تعداد آمریکاییهای ناراضی که به دنبال زندگی جدید در خارج از این کشور هستند، در حال افزایش است و هلند یکی از مقاصد مهاجرت این افراد است... در ماه سپتامبر(شهریور) شماری از آمریکاییها از ایالتهای مختلف این کشور از جمله تگزاس، آیووا و پنسیلوانیا به هلند سفر کردند و هدف اصلیشان نه گردشگری و نه کار، بلکه خروج از آمریکا بود.»
متخصصان ناسا جزو مهاجرتکنندگان
براساس این گزارش، مشکلاتی مانند تورم، عدم اطمینان اقتصادی و ترس از کاهش حقوق مدنی شهروندان و احتمال حکومت نظامی، آنها را به فکر ترک آمریکا انداخته است. نیویورکر از قول خانوادههایی که به هلند مهاجرت کردهاند نوشته، آنها احساس میکنند «رویای آمریکایی» دیگر عملی نیست. به گزارش ایرنا نیویورکر این را هم نوشته است که، مهاجرت همیشه ساده نیست، اما پول کار را آسانتر میکند.
بسیاری از کشورها به افراد خارجی روادید یا شهروندی سریع در ازای سرمایهگذاری یا پرداخت نقدی ارائه میدهند. بیشتر متقاضیان برنامههای شهروندی در ازای سرمایه معمولاً از کشورهایی با آزادیهای مدنی و اقتصادی محدود مثل روسیه و چین بودند، اما اکنون بیشتر آنها از آمریکا هستند. حتی متخصصان و کارکنان برجسته «ناسا»، «اسپیسایکس» و دانشگاه «کرنل» اقدام به مهاجرت به کشورهای اروپایی کردهاند.
محدودیت ورود گردشگران به آمریکا
از سوی دیگر گزارشها حاکی است دولت ترامپ قصد دارد ورود گردشگران خارجی به آمریکا را نیز محدود کند. براساس اطلاعیه اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که روز سهشنبه در روزنامه رسمی دولت آمریکا «فدرال رجیستر» منتشر شد، دولت ترامپ قصد دارد همه گردشگران خارجی را ملزم کند که برای ورود به آمریکا سوابق شبکههای اجتماعی خود در پنج سال گذشته را ارائه دهند، فارغ از اینکه از کشورِ نیازمندِ روادید باشند یا از کشورهایی مثل انگلیس و آلمان که برای ورود به آمریکا نیاز به روادید ندارند.
به گزارش ایرنا طبق این اطلاعیه، علاوهبر سوابق شبکههای اجتماعی، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا قصد دارد زمینههای جدید دیگری هم برای جمعآوری اطلاعات از متقاضیان ورود به آمریکا از جمله ایمیل و شمارهتلفنهایی که در پنج سال گذشته استفاده کردهاند و همچنین نشانی و نام اعضای خانواده آنها را اضافه کند.
طبق اعلامیه منتشرشده در «فدرال رجیستر»، مردم آمریکا ۶۰ روز فرصت دارند درباره این پیشنهاد نظر بدهند. این سختگیریها در حالی است که آمریکا سال آینده میزبان رویدادهای جام جهانی فوتبال خواهد بود که قطعاً هوادارانی از سراسر جهان را به خود جذب خواهد کرد.
براساس این گزارش در ماه ژوئن(خرداد) وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از متقاضیان برخی انواع روادید میخواهد پروفایلهای شبکههای اجتماعی خود را به حالت عمومی تغییر دهند. اقدامی که یک گروه مدافع حقوق دیجیتال آن را بیسابقه توصیف و اعلام کرد که محدودیتهای آمریکا با هدف «نظارت و سرکوب فعالیت شبکههای اجتماعیِ دانشجویان خارجی» وضع شده است. برخی گزارشها حاکی است وزارت خارجه آمریکا در تلاش است تا با این اقدام روادید افرادی را که علیه جنایات اسرائیل در غزه اعتراض کردهاند، لغو کند.
جمهوریخواهان علیه ترامپ
خبر دیگر از آمریکا این که گزارشها درباره ارسال ۴۵ میلیون دلار پول از سوی وزارت امورخارجه آمریکا برای طالبان در میان همحزبیهای رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا بحثبرانگیز شده است.
نیوزویک در اینباره نوشته است: جمهوریخواهان پس از گزارشهایی که حاکی از ارسال ۴۵ میلیون دلار در روز دوشنبه از سوی وزارت امورخارجه آمریکا به طالبان در افغانستان بود، دولت ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. به نوشته نیوزویک «تیم بورچت» عضو مجلس نمایندگان آمریکا که لایحهای را برای متوقف کردن ارسال دلارهای مالیاتی به طالبان را ارائه کرده است از جمله منتقدان این اقدام است.
«بورچت» در واکنش به این گزارش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر هفته همین اتفاق تکرار میشود. سنای آمریکا لایحه من را تصویب کند.» به گفته بورچت، وزارت امورخارجه در سالهای اخیر بیش از پنج میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده است. این قانونگذار آمریکایی خواستار وضع مقررات جدیدی شده که مانع از رسیدن این پول به دست افرادی شود که او آنها را تروریست مینامد.