هشتمین سالگرد پیروزی بر داعش در عراق مردم جشن گرفتند

سرویس خارجی-

مردم عراق روز چهارشنبه هشتمین سالگرد آزادسازی کامل خاک کشورشان را از دست گروه تروریستی داعش جشن ‌گرفتند.

دهم دسامبر (19 آذرماه) مصادف با هشتمین سالروز پیروزی بر گروه تروریستی داعش را می‌توان روز وحدت کلمه بر محور مرجعیت و نیز به ثمر نشستن همیاری دو ملت مسلمان و برادر ایران و عراق و تجلی همبستگی آنها دانست که نشان داد این دو ملت از پیوندهای عمیق و ریشه‌داری برخوردار هستند. مردم دردکشیده عراق دیروز این سالگرد مهم را جشن گرفتند. آنها با در دست گرفتند عکس‌هایی از رهبران شهید مقاومت و... در تجمعات خود، این روز را گرامی داشتند.

با اعلام فتوای مرجعیت عالی‌قدر، میلیون‌ها تن از مردم پیر و جوان عراق فوج‌فوج به این فتوا لبیک گفتند که این حرکت زمینه تشکیل حشد‌الشعبی را فراهم کرد. پس از این واقعه، ایران همواره کنار آنان ایستاد و با تروریست‌های تکفیری جنگید.

بزرگان مقاومت چه گفتند

رئیس سازمان حشد‌الشعبی عراق به‌ مناسبت هشتمین سالروز پیروزی این کشور در برابر داعش عنوان کرد فتوای مرجعیت عالی‌قدر عراق، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی این کشور در برابر گروه تکفیری و تروریستی داعش داشته است. همچنین سازمان حشد‌الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: فتوای دفاع کفایی آیت‌الله «سید علی سیستانی»، مرجعیت عالی‌قدر عراق، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به این پیروزی داشت. در ادامه بیانیه آمده است: «پیروزی که امروز جشن می‌گیریم، نه‌تنها یک پیروزی نظامی، بلکه پیروزی کرامت، انسانیت و ایمان به حقانیت آرمان‌مان بود.»

دفتر رسانه‌ای دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای با تبریک سالروز پیروزی بر گروه‌ تکفیری و تروریستی داعش، نقش مرجعیت دینی، خانواده‌های شهدا، مجروحان و رزمندگان در آزادسازی خاک عراق را برجسته و بر ضرورت حفظ دستاوردهای ملی و تقویت دولت و نیروهای مسلح تأکید کرد. طبق گزارش شبکه «العهد»، در این بیانیه آمده است که این پیروزی نتیجه فداکاری و ایثار رزمندگان عراق در دفاع از وطن و مقدسات بوده و یاد همه کسانی که در این مسیر حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، از جمله جمهوری اسلامی ایران، حزب‌الله و دیگر نیروهای مقاومت و آزادی‌خواهان جهان، گرامی داشته شده است.

گفتنی است، نیروهای مسلح عراق با حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران و با وجود همه حمایت‌های هم پیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی داعش بعد از سه سال نبرد بی‌امان در سال ۲۰۱۷ براین گروه تروریستی پیروز شدند. آزادسازی موصل، مرکز استان نینوا به عنوان پایتخت گروه تروریستی داعش در ۱۰ جولای ۲۰۱۷ (۱۹ تیر ۹۶)، روحیه این گروه را در عراق و سوریه- همزمان- در هم شکست و بعد از این آزادی بود که مناطق تحت تصرف آن یکی پس از دیگری در عراق و سوریه از این گروه تروریستی بازپس گرفته شد.

انتقام‌ از مردم عراق

خبر دیگر آن‌که رسانه قطری به نقل از کارشناسان نوشته فهرست تحریم احتمالی آمریکا علیه عراق شامل افرادی خواهد بود که در پارلمان جدید حضور خواهند داشت؛ اقدامی که سؤالات زیادی را ایجاد کرده است. سه منبع دولتی و یک منبع سیاسی عراق به رسانه قطری «العربی الجدید» گفته‌اند که مقام‌های آمریکایی در سفرهای اخیر خود به بغداد، تأکید کرده‌اند «تحریم‌های آتی برخی طرف‌های سیاسی، تجار و اعضای گروه‌های مسلح را شامل خواهد شد؛ افرادی که واشنگتن آنها را به مشارکت در پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌هایی مرتبط با ایران و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن متهم می‌کند.» یکی از مقام‌های وزارت خارجه عراق گفت فهرست احتمالی آمریکا، اسامی چهره‌های برجسته‌ای را شامل می‌شود که در پارلمان جدید حضور خواهند داشت. یک منبع سیاسی دیگر نیز با اشاره به انتشار گسترده اطلاعات درباره این تحریم‌ها، گفت هنوز مشخص نیست این موضوع بخشی از فشار روانی واشنگتن است یا طرح واقعی.