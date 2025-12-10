تجمعات ضدصهیونیستی مردم و نیروهای مسلح! از دمشق تا قنیطره

سرویس خارجی-

از دمشق و نیز از جنوب سوریه خبر می‌رسد که تجمعات مختلفی در اعتراض به اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل برگزار شده است. نکته قابل‌توجه اینکه، برخی از این تجمعات از سوی نیروهای مسلح این کشور برگزار شده‌اند!

هیئت تحریرالشام(HTS) و دیگر شبه‌نظامیانی که اکنون به عنوان نیروی حاکم بر سوریه ظاهر شده‌اند، گرچه به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند و اعضای آنان زیر چتر ایدئولوژی تکفیری عمل می‌کنند، اما از یکپارچگیِ مطلق ایدئولوژیک و سازمانی برخوردار نیستند و اختلافات داخلی عمیقی آنان را فراگرفته که گاه به درگیری‌های شدید نیز منجر شده است؛ برای نمونه، تنش‌های اخیر میان هیئت تحریرالشام و گروه‌هایی مانند «حراس‌الدین» یا حتی «نیروهای ملی سوریه»(SNA) نشان‌دهنده این شکاف‌هاست، جایی که رقابت بر سر کنترل مناطق مانند ادلب یا مرز ترکیه، نه‌تنها بر سر ایدئولوژی بلکه بر سر قدرت و منابع مالی، به جنگ داخلی کشیده شده و حتی رهبری مرکزی، «ابومحمد جولانی»، نتوانسته همیشه فرمان‌پذیری کامل از نیروهای میدانی را تضمین کند، زیرا بسیاری از مبارزان محلی گاه دستورات بالا را نادیده می‌گیرند یا به صورت مستقل عمل می‌کنند.

افزون بر این، شواهد متعدد حاکی از آن است که سرکردگان هیئت تحریرالشام، از جمله جولانی، به عنوان مزدوران بیگانه عمل می‌کنند و با حمایت‌هایی از سوی ترکیه و حتی آمریکا، در جهت منافع خارجی گام برمی‌دارند، اما این وابستگی را نمی‌توان به تمام لایه‌های پایینی گروه تعمیم داد، زیرا برخی از اعضای کف خیابان، که اغلب از زمینه‌های محلی برآمده‌اند، کمی خرد دارند که رژیم اسرائیل را به عنوان دشمن اصلی ببینند و با عقلانیتی نسبی، شعارهای ضدصهیونیستی سر ‌دهند.

هرج‌و‌مرج میان تروریست‌های حاکم

پس از سقوط دمشق در ۸ دسامبر ۲۰۲۴(18 آذر 1403) و برآمدن رژیم ابومحمد جولانی(احمد الشرع)، سوریه درگیر هرج‌و‌مرجی عمیق شده که یک‌سال بعد، در دسامبر ۲۰۲۵، همچنان دامنگیر آن است: خشونت‌های فرقه‌ای گسترده علیه علوی‌ها و دروزی‌ها صدها کشته برجای گذاشته، آوارگی‌های تازه اقلیت‌ها را تشدید کرده و اعتماد عمومی را به باد داده، در حالی که اقتصاد ویران، خزانه خالی و درگیری‌های مداوم با کردهای SDF، نیروهای ملی سوریه(SNA) و بقایای داعش، کنترل مرکزی جولانی را به چالش کشیده است. رقابت‌های شدید میان چهره‌های اصلی چون جولانی و حامیانش با عناصر سخت‌گیرتر و کف خیابان، نشان می‌دهد که وحدت ایدئولوژیک و فرمان‌پذیری وجود ندارد و همان هرج‌و‌مرجی که در خیابان‌های سوریه دیده می‌شود در سازمانِ ناسامانِ هیئت حاکم هم هست! این آشوب درونی، ثبات شکننده رژیم جدید را تهدید می‌کند.

تظاهرات ضدصهیونیستی

حالا خبر رسیده است که ساکنان جنوب سوریه سه‌شنبه‌شب در شهر «خان ارنبه» واقع در حومه استان قنیطره تظاهرات برگزار کرده و تجاوزات هر روزه رژیم صهیونیستی و نفوذ نظامی به قنیطره و هدف قراردادن غیرنظامیان را محکوم کردند. این اعتراضات ساعاتی پس از تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت شهروندان سوری در خان ارنبه که سه زخمی برجای گذاشت، صورت گرفته است. نظامیان رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه به سمت غیرنظامیان سوری در شهر خان ارنبه در حومه قنیطره آتش گشوده بودند که در پی آن سه نفر زخمی شدند. همچنین ویدیوی منتشرشده توسط نیروهای امنیت عمومی رژیم سوریه نشان می‌دهد برخی از سربازان در دمشق رژه می‌روند و شعار ضدصهیونیستی سر می‌دهند: «غزه، غزه شعار ما...» همچنین در برخی از ویدیوها اعضای ارتش سوریه، زیر فرمان جولانیِ مورد حمایت آمریکا، در حال سر دادن شعار «خَیبر، خَیبر یا یَهود» هستند! البته باید از این سلفی‌های جهادیِ «شامی مسلک» و «اُموی سیرت» پرسید «چه‌کسی در خیبر را از جا درآورد؟»

افتتاح معبد یهودی!

اما چیزی که جالب توجه است و آن «هرج‌و‌مرجِ سازمانِ ناسامانِ هیئت حاکم» را به‌خوبی نشان می‌دهد آن است که همزمان با این شعارها، منابع سوری تصاویری از افتتاح اولین معبد و مدرسه یهودی در محله الجمیلیه استان حلب در شمال سوریه به دستور ابومحمد جولانی خبر دادند. این منابع فاش کردند: «افتتاح این معبد یهودی با مشارکت هیئت خاخامی اعزامی از سوی رژیم صهیونیستی و تحت تدابیر امنیتی شدید صورت گرفت.» انتشار این خبر نشان می‌دهد که صدر و ذیل حاکمان سوریه چقدر ناسازوار هستند؛ البته اگر نیت دیگری در پسِ ماجرا نباشد که بر ما پوشیده است.

وزیر صهیونیست: جنگ با سوریه حتمی است

وزیر صهیونیست در واکنش به سر دادن شعار حمایت از غزه در رژه ارتش دولت موقت سوریه تأکید کرد که جنگ با سوریه حتمی است. به گزارش «ایسنا»، «آمیخای شکلی»، وزیر اموریهودیان در خارج از اراضی اشغالی و عضو حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم، در پُستی که در «ایکس» منتشر کرده است، درباره سر دادن شعار حمایت از غزه توسط ارتش سوریه نوشت: «جنگ حتمی است.» همچنین در بحبوحه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه خاک لبنان و سوریه، یک مقام صهیونیست دیگر ضمن تأکید بر تداوم این عملیات‌ها، اعلام کرد: «ما آزادی عمل را در داخل خاک لبنان و سوریه حفظ خواهیم کرد.»

گفتنی است، به‌رغم این‌که دولت کنونی سوریه تهدید نظامی مستقیمی برای رژیم اشغالگر نداشته است اما این رژیم همچنان به حملات هوائی و اشغالگری در جنوب سوریه ادامه می‌دهد. همچنین پیش از این رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل‌آویو قصد دارد گام‌های رسمی علیه نظام سوریه اتخاذ کند که شامل ارسال پیام‌های «شدیداللحن»، درخواست شفاف‌سازی موضع و محکوم کردن شعارهایی است که روز دوشنبه در رژه‌های نظامی در دمشق سر داده شد.

خبر دیگر از سوریه آشوب‌زده آن‌که منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار پیاپی در دمشق پایتخت سوریه خبر دادند. گفته می‌شود هنوز علت وقوع این انفجارها مشخص نیست و تحقیقات درباره علت وقوع این انفجارها در جریان است. در پی این خبر و اخباری که در بالا آمد باید گفت که در بحبوحه ناآرامی‌های بی‌سابقه مردمی و افزایش اختلافات فرقه‌ای که روز به روز در حال گسترش هستند، چهره‌های سیاسی و کارشناسان بین‌المللی به طور فزاینده‌ای نسبت به آینده «مبهم و خطرناکی» که با سیاست‌های ابومحمد جولانی در انتظار این کشور است، هشدار می‌دهند.

مخالفان، جولانی را فردی توصیف می‌کنند که کشور را با ذهنیتی مبتنی بر آشوب و واکنش‌ها، به دور از هرگونه چارچوب مؤسساتی اداره می‌کند. واقعیت‌های میدانی و سیاسی حاکی از این است که سوریه در حال ورود به یکی از خطرناک‌ترین مراحل درگیری از زمان آغاز آن است. شاخص‌های میدانی از گسترش دستگیری‌ها گرفته تا افزایش جذب نیروهای طائفه‌ای، کاهش اقتدار نهادی و تقویت نقش سلاح به بهای تضعیف حاکمیت قانون همگی نگرانی‌ها درباره مرحله ترسیم دوباره نقشه به جای بازسازی دولت را تقویت می‌کنند و این در شرایطی است که مخالفان از یک حاکمیت اضطراری صحبت می‌کنند که کشور را به شیوه روز به روز و فاقد چشم‌انداز مدیریت می‌کند و این بر نگرانی‌های مردمی نسبت به گسترش آشوب و تبدیل آن به یک واقعیت همیشگی افزوده و کشور را در یک دوراهی حساس قرار می‌دهد.