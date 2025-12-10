رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: امنیت ایران و روسیه درهم تنیده است و اقدامات خصمانه غرب، اهمیت توسعه مناسبات دو کشور را بیش از پیش افزایش داده است.

ابراهیم عزیزی که با هدف شرکت در هجدهمین مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و توسعه مناسبات پارلمانی با کشور روسیه به مسکو سفر کرده بود، همراه با کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو و فرشاد ابراهیم پور، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه روز چهارشنبه در دومای دولتی حضور یافت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آغاز این دیدار پیشاپیش سالروز میلاد حضرت عیسی‌(ع) را تبریک گفت و با اشاره به روند توسعه مناسبات ایران و روسیه، بر اهمیت رایزنی‌های پارلمانی در این راستا تأکید کرد و گفت: نگاه ما به شرق به ویژه به کشور دوست و متحد یک نگاه راهبردی و بلندمدت و برگرفته از اندیشه‌های بلند رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای منافع و مصالح ملت ماست.

وی خاطرنشان کرد: روابط ایران و روسیه در طول سالیان گذشته رو به گسترش بوده است و ما متحد استراتژیک یکدیگر بوده‌ایم، از این رو، مناسبات دو کشور، رابطه‌ای مقطعی و تاکتیکی نخواهد بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: ایران و روسیه فارغ از تحولات بین‌المللی در مسیر توسعه و عمق‌بخشی به مناسبات گام برمی‌دارند.

وی افزود: روابط ایران و روسیه متأثر از مؤلفه‌های فراوانی همچون همسایگی در خزر و تهدیدات مشترک است و این ویژگی‌ها، امکان توسعه این مناسبات در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده است.

عزیزی با اشاره به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران و روسیه، گفت: امروز امنیت کشورهای ما درهم تنیده است و روابط خصمانه غرب و برخی اقدامات در زمینه تحریم کشورهای ما، اهمیت توسعه مناسبات دو کشور را بیش از پیش افزایش داده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: ایران و روسیه نباید اجازه دهند که مناطق پیرامونی ما دچار تغییرات ژئوپلیتیک شود و انتظار داریم که طرف روسی نیز در مسیر جلوگیری از چنین تغییراتی در منطقه قفقاز و آسیای میانه گام بردارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر توسعه همه‌جانبه روابط ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم ظرفیت همکاری‌های دو کشور را به حوزه‌های سیاسی و امنیتی خلاصه نکنیم.

اسلوتسکی: اجرائی شدن کریدور حمل‌ونقل شمال – جنوب

تحریم‌های غیرقانونی غرب علیه کشورهای ما را بی‌اثر می‌کند

رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار با تأیید سخنان عزیزی در زمینه لزوم تقویت همه‌جانبه روابط دو کشور در همه عرصه‌ها گفت: همکاری ایران و روسیه به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان تقویت می‌شود.

لئونید اسلوتسکی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه از مهرماه ۱۴۰۴ گفت: اجرائی شدن کامل ظرفیت‌های کریدور حمل‌ونقل شمال – جنوب، تحریم‌های غیرقانونی غرب علیه کشورهای ما را بی‌اثر می‌کند.

این قانونگذار روس یادآور شد: کریدور شمال - جنوب قرار است جایگزینی برای کانال سوئز و دریای سیاه در ترانزیت بین‌المللی باشد و کالاها در مسیر هند، ایران، روسیه و اروپا در مدت زمان کمتری جابه‌جا شوند و در مجموع می‌توان گفت که فعال‌سازی این کریدور به نفع کشورهای ما است.

رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه با اشاره به موافقت‌نامه تهران و مسکو برای احداث خط ریلی رشت - آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده بخش ریلی مسیر غربی کریدور شمال- جنوب، ابراز امیدواری کرد که با اجرائی شدن سریع‌تر این طرح، زمینه گسترش حمل‌ونقل کالا در این مسیر فراهم شود.

اسلوتسکی همچنین مذاکرات و توافقات اولیه درباره صادرات گاز روسیه به ایران را یادآور شد و خاطرنشان کرد که اجرای این طرح، سبب تقویت جایگاه ایران به عنوان‌ هاب گازی خواهد شد.

کارتاپولوف: غرب، دشمن اصلی ایران و روسیه است

آندری کارتاپولوف، رئیس کمیته امور دفاعی دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار گفت: رابطه تهران و مسکو بر پایه منافع دوجانبه و احترام متقابل و درچارچوب معاهده جامع راهبردی میان دو کشور در حال توسعه است.

این قانونگذار روس با اشاره به شرایط و تحولات بین‌المللی گفت: غرب، دشمن اصلی ایران و روسیه است و موجودیت و حاکمیت کشورهای ما را تهدید می‌کند.

به گزارش مهر، کارتاپولوف ادامه داد: در این شرایط، تماس‌ها بین ایران و روسیه با هدف ایجاد ثبات در مناطق مختلف جهان باید تقویت شود. روابط ایران و روسیه با وجود شرایط و تحولات بین‌المللی روز به روز گسترش خواهد یافت.