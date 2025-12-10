تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است(درمکتب امام)

انسان، موجود متحرک است؛ از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب، تا فنا در الوهیت. برای صدیقه طاهره این مسائل، این معانی حاصل است. از مرتبه طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است؛ حرکت معنوی؛ با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول‌الله(ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه‌ای که دست همه از اوکوتاه است. پس، فردا (امروز) تمام جلوه زن تحقق پیدا کرده است؛ و زن به تمام معنا متحقق است. فردا (امروز) روز زن است.

صحیفه امام؛ ج7؛ ص338 | قم؛ 26 اردیبهشت 1358