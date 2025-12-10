سرویس سیاسی-

در حالی که رئیس‌جمهور در نشست اخیر هیئت دولت از «انبوه مشکلات معیشتی و اداری مردم» و «حساسیت نشان ندادن به مشکلات» گلایه کرد، پرسش اساسی این است که مسئول اصلی رفع همین مشکلات چه کسی است؟! رئیس دولتی که بیش از یک ‌سال سکان مدیریت اجرائی را در دست دارد، به جای مطالبه‌گری، باید گزارش عملکرد ارائه دهد.

در تازه‌ترین نشست هیئت دولت، اظهاراتی از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد که جای تأمل بسیار دارد. مسعود پزشکیان در این جلسه گفت: «مردم با انبوه مشکلات اداری و معیشتی مواجه هستند که کسی به این مشکلات حساسیتی نشان نمی‌دهد، اما به محض اینکه یک ناهنجاری کوچک در جایی مشاهده شود، عده‌ای فریاد «وا‌ اسلاما» سر می‌دهند؛ نباید به جای حل ریشه‌ای مسئله به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم.» این جملات، نه از زبان یک تحلیلگر بیرون از ساختار، نه از زبان یک نامزد انتخاباتی، بلکه از جایگاه رئیس دولتی بیان می‌شود که بیش از یک سال از شروع مسئولیتش می‌گذرد.

پزشکیان در سخنانی- که اولین بار نیست- از بایدها و نبایدها سخن گفت؛ از لزوم حل ریشه‌ای مشکلات تا گلایه از حساسیت‌های سطحی! اما مسئله دقیقاً همین‌جاست؛ جایگاه رئیس قوه مجریه، جایگاه مطالبه نیست، بلکه جایگاه ارائه گزارش، توضیح عملکرد و پاسخگویی است. اگر امروز کسی قرار باشد درباره «انبوه مشکلات اداری و معیشتی» سخن بگوید، پیش از همه خود دولت باید گزارش دهد که در ماه‌های گذشته چه اقدامی برای درمان آن انجام شده، چه برنامه‌ای آغاز شده و کدام وعده نیمه‌تمام مانده است.

اینکه گفته شود «کسی به این مشکلات حساسیتی ندارد»، پرسشی اساسی را مقابل مخاطب قرار می‌دهد: مگر مسئولیت این حساسیت‌سازی و اصلاح ساختار با چه نهادی است؟ در کدام دستگاه، چه اقدامی آغاز شده و چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟ آیا سخن گفتن از مشکلات، جای ارائه دستورالعمل به مدیران اجرائی کشور را گرفته است؟

مردم مشکلات را می‌دانند و در هزینه‌های زندگی و سفره خود هر روز آن را لمس می‌کنند. آنچه امروز شنیدن دوباره‌اش تأثیری ندارد، ذکر مسئله است؛ آنچه لازم است، ارائه پاسخ و گزارش دقیق از روند رفع همان مسائل است.

وقتی دولت سکان اجرائی کشور را در اختیار دارد، ذکر فهرست دشواری‌ها نه تنها اقدامی مدیریتی محسوب نمی‌شود، بلکه نوعی تکرار وضع موجود بدون ارائه نقشه راه است. مردم منتظرند بدانند در این یک سال دولت به اصطلاح وفاق، کدام مسیر اصلاحی آغاز شده، کدام گره‌ها باز شده و چرا برخی وعده‌ها در همان سطح شعار باقی مانده است.

بنابراین بیان مشکل، مطالبه‌گری و هشدار دادن، شیوه مدیران قبل از مسئولیت است؛ پس از آن، وظیفه اصلی گزارش‌دهی است. همان سخنی که امروز رئیس‌جمهور درباره حساسیت ‌نشان ندادن مطرح می‌کند، دقیقاً باید به صورت گزارشی از اقدامات عملی در ساختار اجرائی نمود پیدا کند.

آقای رئیس‌جمهور! این رویه مرسوم غلط را کنار بگذارید.

پزشکیان: زنان هدایتگر رفتارهای فرزندان و همسران خود هستند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت «روز زن و مقام مادر» که چهارشنبه ۱۹ آذر، با عنوان «روشنای مهر»، در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به اینکه جایگاه زنان و مادران بالاتر از هر چیزی است، خاطرنشان کرد: قلباً خوشحالم که امروز در میان شما بانوان حضور دارم، چرا که نقش و جایگاهی که شما عزیزان در جامعه ایفا می‌کنید، بالاتر از هر چیزی است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شما بانوان در جایگاه مادر و همسر به طور جدی بر روی ذهنیت، تربیت و احساس فرزندان یا همسران خود اثرگذار هستید، یادآور شد: جایگاه زنان هیچ‌گاه قابل انکار نیست، باور دارم که این زنان هستند که مردان را می‌سازند و شما بانوان می‌توانید با شیوه مدیریت و تربیت خود در خانواده و جامعه آینده را بسازید و توانمند کنید؛ تمام مادران و همسران نقش بسیار اثرگذاری در جامعه دارند.

وی اظهار داشت: زنان سازندگان آینده کشور هستند و می‌توانند با برعهده گرفتن نقش هدایتگری، رفتارهای نادرست، فرزندان و همسران خود را در طی کردن مسیر خیر یا شر اصلاح کنند. حتی زنانی که در عرصه‌های عمومی حضور نداشته و به تعبیری در پشت صحنه هستند و نقش آنها دیده نمی‌شود، نیز قابل ستایش هستند.

پزشکیان با تأکید بر این اصل که بر اساس آیات و احادیث، حیات طیبه مبتنی بر علم، دانایی و توانایی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: این ایمان و باور می‌تواند جامعه ما را شکوفا کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر سخنان خود با روایت خاطراتی از نقش تربیتی مادرش و همراهی همسر مرحومش در زندگی بیان کرد: اگر این اندیشه و تفکر اکنون در من نهادینه شده است، به دلیل شیوه تربیتی و تعلیمی است که مادرم در دوران کودکی در ذهن، فکر و رفتار من شکل داده است. یادم می‌آید روزی در خیابان وسیله‌ای را پیدا کردم و به خانه بردم و مادرم گفت که این وسیله حرام است و باید آن را به محلی که پیدا کردم بازگردانم. بنابراین روحیه راستی، درستی و هر آنچه که در من نهادینه شده، به واسطه مادرم در من به وجود آمده است.

وی ادامه داد: مادرم مبتلا به بیماری ناعلاجی شده بود و آن زمان من دانشجو بودم. از رئیس دانشکده درخواست کردم که پیش مادرم بمانم و فعالیت‌های آموزشی‌ام را در بیمارستانی که مادرم بستری است، ادامه دهم، اما شورای آموزش این درخواست را نپذیرفت، با این اوصاف در آخرین روزهای زندگی مادرم، همراه همسرم در کنارش بودم؛ این از جوانمردی به دور است که ما زحمات مادران یا همسرانمان را در طول زندگی نادیده بگیریم.

رئیس‌جمهور افزود: در دوران دانشجویی من و همسرم ۴ فرزند داشتیم و در کنار یکدیگر درس می‌خواندیم. با این وجود من در بُرد تخصصی نفر دوم و همسرم نفر اول شدیم، به این دلیل که هدف روشنی در زندگی داشتیم و علاوه‌بر کار و تحصیل، با یکدیگر همیاری و همکاری می‌کردیم. در زمانی که ما دانشجو بودیم، می‌گفتند که زنان نمی‌توانند جراحی کنند و شب زنده‌داری نیاز دارد، اما ما جلوی آنان ایستادیم؛ باور دارم که این زنان هستند که مردان را می‌سازند.

پزشکیان در پایان با اشاره به نقش اثرگذار دانشگاه در زندگی جوانان، گفت:‌ دانشگاه مرکز ساخت انسان‌هایی است که می‌خواهند جامعه و کشور را تغییر دهند و آن را بسازند. به امید روزی که تمام زنان و بانوان کشورمان در کشور الگویی برای جوانان کشورمان و سایر ملت‌ها باشند.

اقدام آمریکا در اعزام ناوگان جنگی

به سواحل ونزوئلا، بدعتی خطرناک است

همچنین رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا،‌ با تاکید بر اصل اتحاد راهبردی و دوستی پایدار میان ایران و ونزوئلا، به پیوندهای عمیق دو کشور و دو ملت اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا را دوست و متحد واقعی خود می‌داند و در تمامی شرایط، به‌ویژه در وضعیت حساس کنونی، از این کشور حمایت می‌کند.

پزشکیان در ادامه ضمن اعلام پشتیبانی ایران از استقلال، امنیت و ثبات ونزوئلا تصریح کرد: تحولات منطقه کارائیب و تحرکات آمریکا را با دقت دنبال و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام می‌کنیم.

وی با انتقاد صریح و محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا در منطقه کارائیب گفت: اقدام دولت آمریکا در اعزام ناوگان جنگی به کارائیب و سواحل ونزوئلا، به بهانه‌های واهی، اقدامی کاملاً غیرقانونی، ناقض قواعد بین‌المللی و بدعتی خطرناک در تهدید صلح و امنیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران آن را قاطعانه محکوم می‌کند.

مقابله با راهبردهای دشمن نیازمند وحدت تعامل با همسایگان و تکیه برمردم است

همچنین رئیس‌جمهور طی سخنانی در گردهمایی ائمه جمعه با بیان اینکه دشمنان برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ۵ استراتژی را تعریف کرده‌اند، گفت: نخستین راهبرد، وارد کردن فشارهای گسترده برای ایجاد ناتوانی در دسترسی ایران به منابع مالی و مبادلات اقتصادی است.

پزشکیان تضعیف اقتصادی کشور و ایجاد نارضایتی اجتماعی را دومین و سومین محور برنامه دشمنان دانست و افزود: هدف آنها این است که با گسترش مشکلات، مردم به خیابان‌ها آمده و زمینه بی‌ثباتی فراهم شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ترور سران نظام چهارمین محور طراحی‌شده دشمنان است، گفت: آنها تصور می‌کنند جمهوری اسلامی بر اشخاص متکی است و اگر مسئولان آسیب ببینند، کشور دچار هرج و مرج خواهد شد.

پزشکیان همچنین ایران‌هراسی و بسیج‌ کشورهای همسایه علیه ایران را پنجمین بخش این برنامه برشمرد و تأکید کرد: سیاست قطعی جمهوری اسلامی، گسترش روابط صمیمی با کشورهای همسایه است.

وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر ۵ راهبرد اصلی طراحی‌شده توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی قدرت‌های غربی ایستاده و مقابله با این نقشه‌ها نیازمند وحدت، تعامل با همسایگان و تکیه بر ظرفیت‌های مردمی است.

تشریح اهداف سفر رئیس‌جمهور

به قزاقستان و ترکمنستان

خبر دیگر اینکه رئیس‌جمهور ظهر چهارشنبه (19 آذر) در فرودگاه مهرآباد قبل از ترک تهران از اهداف انجام سفر 2روزه خود گفت و اظهار داشت: سفر به قزاقستان به دعوت رسمی رئیس‌جمهور محترم این کشور و برادر عزیزمان قاسم جومارت توکایف به این کشور داشتند. کارشناسان و کمیسیون‌های مربوطه توافقات خوبی در حوزه مسائل اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، معدنی و راه و ترابری و حمل‌ونقل میان دو کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند. وی افزود: ارتباطات ما با کشورهای مسلمان باید براساس باورها و اعتقاداتمان، صمیمی‌تر و بیشتر و با عمق بیشتری باشد، باید تلاش کنیم که به هم کمک کنیم و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهیم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در مرحله دوم این سفر از قزاقستان عازم ترکمنستان خواهد شد، افزود: این سفر نیز به دعوت رئیس‌جمهور این کشور سردار بردی محمداُف صورت می‌گیرد و قرار است مجمع جهانی صلح و اعتماد در این کشور برگزار شود. رؤسای کشورهای منطقه برای حضور در این اجلاس دعوت شده‌اند و فرصت مناسبی برای بیان دیدگاه‌های ما درخصوص صلح و ثبات بین‌المللی است.

وی تاکید کرد: جنگ افروزی‌های زیادی توسط مدعیان صلح و امنیت و انسانیت در سطح منطقه انجام شده است؛ اما آنچه گویاست ما با جنایت و نسل‌کشی علیه زنان و کودکان مواجه هستیم که انسان‌ها را با گرسنگی و تشنگی‌ و بیماری به کام مرگ می‌کشانند.

پزشکیان تصریح کرد: حضور در این اجلاس فرصت مناسبی است که با برخی از سران و رؤسای‌جمهور منطقه، صادقانه گفت‌وگو کرده و تلاش کنیم که صلح و اعتماد را نه تنها در گفتار بلکه در عمل در کشور خود، منطقه و جهان به پایداری و برقراری برسانیم.

رئیس‌جمهور به حضور جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و فعالان اقتصادی و تجاری در این سفر اشاره کرد و گفت: تجارت ایران و قزاقستان درحال حاضر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است که بسیار کم است و تلاش می‌کنیم با فراهم کردن بسترهای مناسب، این رقم را افزایش دهیم. ایران و این دو کشور در ائتلاف‌های منطقه‌ای همچون بریکس، شانگهای و اوراسیا حضور مشترک دارند و این بستر مناسبی برای گسترش ارتباطات میان کشورهای ماست.