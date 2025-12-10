نژادپرستی عامل فرار پرستاران خارجی
افزایش نژادپرستی در انگلیس موجب شده است پرستاران خارجی از آمدن به این کشور خودداری کنند و شمار متقاضیان به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از لندن، در فاصله ماههای آوریل تا سپتامبر امسال، شمار پرستاران و ماماهای خارجی متقاضی اشتغال در انگلیس در مقایسه با مدت مشابه پارسال، نصف شد که افزایش نژادپرستی و تغییرات در قوانین مهاجرت و نیز افزایش هزینههای زندگی و دستمزد کم از عوامل کاهش علاقه خارجیها برای اشتغال در نظام بهداشت و درمان این کشور ارزیابی شده است.
براساس گزارشهای منتشرشده در انگلیس در فاصله آوریل و سپتامبر امسال، ششهزار و ۳۲۱ پرستار و ماما از خارج از انگلیس، به افرادی که مجوز فعالیت در این کشور دارند، پیوستند، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲هزار و ۵۳۴ نفر برای این مشاغل به انگلیس آمدند.
براساس گزارش انجمن پرستاری و مامایی در انگلیس، همزمان با کاهش انگیزه ورود پرستاران خارجی برای کار در انگلیس، شمار بیشتری از کارکنان خارجی نیز انگلیس را ترک میکنند.
روزنامه گاردین نوشت: سازمانهای بهداشتی میگویند کاهش انگیزه پرستاران و ماماهای دیگر کشورها در آمدن به انگلیس و همزمان خروج شماری از آنان از انگلیس، نظام بهداشت و درمان دولتی انگلیس را که هماکنون نیز با کمبود شدید نیروی انسانی روبهروست، بیشتر زیر فشار قرار میدهد.
به نوشته این روزنامه، بدین ترتیب بیماران در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، باید مدت بیشتری در انتظار درمان باقی بمانند. براساس تازهترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هماکنون حدود هفتمیلیون و 390هزار بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستانهای دولتی این کشورند.
گاردین نوشت: پرستاران و ماماهای کشورهای دیگر، از الگوی پزشکان خارجی در انگلیس پیروی میکنند زیرا براساس گزارشی که ماه گذشته میلادی، شورای پزشکی عمومی در این کشور منتشر کرد، پزشکان خارجی با شتابی بیسابقه، انگلیس را ترک میکنند. به نوشته این روزنامه، کارکنان آموزشدیده بهداشت و درمان در خارج از انگلیس میگویند موج فزاینده دشمنی نسبت به مهاجران و تشدید سختگیری دولت انگلیس در قوانین مهاجرت، موجب میشود آنان از کار در انگلیس خودداری کنند.
دولت انگلیس اخیراً اعلام کرد کارکنانی که تاکنون باید ۵ سال در انگلیس کار میکردند تا روادید دائم دریافت کنند و احتمالاً از مزایای شهروندی بهرهمند شوند، اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا تکلیفشان روشن شود.