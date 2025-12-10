کد خبر: ۳۲۴۰۵۵
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵
مراکش
ریزش دو ساختمان با 22 کشته
بر اثر ریزش ۲ ساختمان در شهر تاریخی فاس در مراکش، ۲۲ نفر کشته و ۱۶ تن نیز شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بر اثر ریزش ۲ ساختمان در شهر تاریخی فاس در مراکش ۲۲ نفر کشته شدند. همچنین رسانهها اعلام کردند که در این حادثه ۱۶ نفر نیز زخمی شدهاند.
رسانههای محلی مراکش گزارش دادند که در میان کشتهشدگان ریزش این ساختمانهای ۴طبقه در روز چهارشنبه، کودکان نیز حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری دولتی مراکش، این ساختمانها محل سکونت
۸ خانواده بوده و در محله المستقبل قرار داشتهاند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که پلیس و نیروهای حفاظت مدنی به محل حادثه اعزام شدهاند. تاکنون دلیل وقوع این حادثه رسانهای نشده است.