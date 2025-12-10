فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۰۵۵
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
مراکش

ریزش دو ساختمان با 22 کشته

بر اثر ریزش ۲ ساختمان در شهر تاریخی فاس در مراکش، ۲۲ نفر کشته و ۱۶ تن نیز شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، بر اثر ریزش ۲ ساختمان در شهر تاریخی فاس در مراکش ۲۲ نفر کشته شدند. همچنین رسانه‌ها اعلام کردند که در این حادثه ۱۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.
رسانه‌های محلی مراکش گزارش دادند که در میان کشته‌شدگان ریزش این ساختمان‌های ۴طبقه در روز چهارشنبه، کودکان نیز حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری دولتی مراکش، این ساختمان‌ها محل سکونت 
۸ خانواده بوده و در محله المستقبل قرار داشته‌اند.
تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پلیس و نیروهای حفاظت مدنی به محل حادثه اعزام شده‌اند. تاکنون دلیل وقوع این حادثه رسانه‌ای نشده است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تعریف از خود! (گفت و شنود)

آقای پزشکیان! لطفاً خودتان بخوانید (نکته)

آقای رئیس‌جمهور! مخاطب این انتقاد خود شما هستید!

اخبار ویژه

آینده جهان متعلق به ایران، چین و روسیه است

فاطمه(س) الگوی کامل و برتر از ازل تا ابد(یادداشت روز)

تجمعات ضدصهیونیستی مردم و نیروهای مسلح! از دمشق تا قنیطره

حاکمان پالرمو و CFT همان حاکمان FATF و آژانس هستند

هیاهوی مدعیان اصلاحات برای بودجه نهادهای فرهنگی و سکوت در برابر هزینه 6300 میلیارد تومانیِ شرکت‌های دولتی

افزایش چشمگیر مهاجرت از آمریکا؛ تورم و ناامنی دو دلیل اصلی