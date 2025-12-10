فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵
سرویس کیهان » اخبار
عراق

وقوع سیل شدید با 7 کشته و زخمی

منابع خبری از وقوع سیلاب‌های سنگین، شامگاه سه‌شنبه در استان «سلیمانیه» در شمال عراق خبر دادند.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان دفاع مدنی اقلیم کردستان عراق در اثر سیل شامگاه سه‌شنبه، دست‌کم دو تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند.
رسانه‌های محلی می‌گویند قربانیان در جریان سیلاب در ناحیه «چمچمال» استان سلیمانیه گرفتار شدند. بر اثر شدت سیلاب، دیوار یک مدرسه فرو ریخته و منجر به جان‌باختن یک مرد ۷۰ساله و یک زن ۲۴ساله شد.
به گزارش آناتولی، تیم‌های دفاع مدنی در حالی به عملیات امداد و تخلیه ادامه می‌دهند که هشدارهایی درباره بارش‌های بیشتر و ناپایداری شرایط جوی در سراسر منطقه صادر شده است.

