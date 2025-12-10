واریز هدیه 4 میلیونی به مناسبت شب یلدا کلاهبرداری است

رئیس پلیس فتای پایتخت هشدار داد که اگر پیامکی با محتوای دریافت هدیه 4میلیونی شب یلدا برای شما ارسال شد، از کلیک روی لینک آن خودداری کنید.

به گزارش پلیس فتا تهران بزرگ، سردار داود معظمی‌گودرزی با اشاره به ترفندهای مختلف کلاهبرداران سایبری، اظهار داشت: متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، هنوز هم حدود نیمی از پرونده‌های پلیس فتا مربوط به کلاهبرداری از طریق فیشینگ یا ارسال لینک‌های آلوده است که می‌طلبد شهروندان در مواجهه با پیام‌هایی که حاوی لینک هستند، دقت بیشتری داشته باشند.

معظمی‌گودرزی با بیان اینکه نزدیک به مناسبت شب یلدا هستیم، افزود: با توجه به این موضوع شاهد وقوع یک نوع کلاهبرداری جدید به بهانه این مناسبت خاص در پایان آذرماه هستیم. به این شکل که برای افراد پیامکی ارسال می‌شود که در آن ذکر شده «برای شب یلدا نفری 4میلیون واریز می‌کنند، روی لینک بزن تا جا نمونی» و از این طریق افراد را ترغیب کرده تا روی لینک کلیک کنند.

وی ادامه داد: وقتی روی لینک کلیک می‌شود، می‌بینیم که بدافزاری روی تلفن همراه نصب می‌شود که باعث می‌شود تمام اطلاعات تلفن همراه اعم از اطلاعات و رمزهای حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد و اینچنین حساب افراد را خالی می‌کنند.

رئیس پلیس فتای پایتخت افزود: این پیامک‌ها ممکن است از شماره فردی برای شما ارسال شود که او را می‌شناسید و جزو مخاطبان تلفن همراه شماست، زیرا وقتی تلفن فرد هک می‌شود، برای مخاطبان دیگر نیز این پیام ارسال می‌شود. بر همین اساس فقط چون فرد آشنایی به شما چنین پیامکی را ارسال کرده، روی لینک کلیک نکنید.

معظمی‌گودرزی تأکید کرد: به محض اینکه تلفن همراه شما هک شد، آن را روی حالت پرواز قرار داده و فوراً به پلیس فتا مراجعه کنید.