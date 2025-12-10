اجرای حکم ۷ نفر از‌ محکومان متواری پرونده چای دبش در دستورکار قرار گرفت

دستور جلب ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته مجدداً صادر شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اجرای حکم این افراد از زمان قطعی‌شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است. محکومان یادشده متواری

هستند.

همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است.

تاکنون ۱۱ نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند.