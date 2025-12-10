# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
مادر غنچهها
حسن روحالامین، نقاش برجسته کشورمان با انتشار تصویری از تازهترین اثر خود در آستانه روز مادر نوشت: «تابلو نقاشی مادر غنچهها، جشن تولد ناچیزی است با رنگ، از طرف ما بندگان کمترین به پیشگاه ملک پاسبان حضرت خدیجه کبری سلاماللهعلیها مادر مکرمه حضرت خیرالنساء فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، به امید گوشه چشمی. (به یاد استاد عزیزم، دکتر حبیبالله صادقی رحمتاللهعلیه)»
یادگاری ماندگار شهید رئیسی
محسن هوشمند: «زائرسرای رضوی از یادگاریهای ماندگار شهید رئیسی در آستان قدس است که بعد از ایشان هم به شکل جدی توسعه پیدا کرد و امروز با افتتاح فاز سوم در قالب ۱۲۶ واحد و ۵۰۰ تخت، ظرفیت پذیرش آن به ۲۵۰۰ زائر رسید. کارهای خیلی زیادی در این مجموعه و همچنین زائر شهر رضوی انجام شده و در حال انجام است تا همه نیازهای «خدمترسانی کریمانه، با کیفیت و قیمت مناسب» برای زائران امام رضا(ع) تامین شود. سه بلوک جدیدی که امروز افتتاح شد، به نام شهید رئیسی نامگذاری شدند.»
روز بازی
باشگاه فوتبال چادرملو همزمان با روز مادر، پوستر ویژه دیدار مقابل فجرسپاسی را منتشر کرد؛ این پوستر با محوریت گرامیداشت مقام مادر و حمایت هواداران طراحی شده است.
شعار علیه ترامپ در قلب آمریکا
نیلوفر عباسزاده: «در حالی که مقامات آمریکایی خواستار تشدید درگیری و تنش با ونزوئلا هستند، همزمان مردم آمریکا در نیویورک و بیش از ۶۵هزار شهر دیگر به خیابانها اومده و شعار «نه به جنگ با ونزوئلا» سر دادند؛ اونها معتقدند امروز بزرگترین تهدید جهان، دونالد ترامپ و آمریکاست!»