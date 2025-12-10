وزیر ورزش: درباره مسائل اعتقادی‌مان با کسی تعارف نداریم

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در واکنش به کارشکنی آمریکایی‌ها درباره عدم صدور ویزا برای حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال کشورمان در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 اظهار داشت: واقعیت این است که هر دولتی که میزبانی یک رویداد ورزشی را بر عهده می‌گیرد، تعهد دارد که منشور المپیک را رعایت و به صورت مساوی برای همه کشورها شرایط را فراهم کند. یادمان نمی‌رود به قول فرمایش مقام معظم رهبری این حکومت آمریکا، حکومت بدعهدی است. ما تدابیر خیلی خوبی را در همه دستگاه‌ها دنبال می‌کنیم تا در این شش ماه به تیم ملی کمک کنیم. به لطف خدا با برنامه‌ریزی که انجام می‌شود بچه‌های ما موفق عمل خواهند کرد و نمی‌گذاریم که کرسی و جایگاه ایران خدشه‌دار شود و با یک ترکیب خیلی خوب رهسپار مسابقات خواهیم شد. وی در پاسخ به این سؤال که «با فیفا هم مکاتبه‌ای صورت گرفته است؟»، گفت: قطعاً همین‌طور است. الان هم ما سر همین موضوع بازی با مصر، دستور دادیم که رسماً مراتب اعتراض را به فیفا اعلام کنیم. ما راجع به مسائل اعتقادی خودمان با هیچ‌کس تعارف نداریم و حتی با مصری‌ها هم هماهنگ کردیم که کاری مشترک انجام دهیم.

بی‌اخلاقی در زمین ایران، صدای آمریکایی‌ها را هم درآورد

اقدام تنش‌زای کمیته محلی سیاتل با نام گذاری بازی ایران و مصر در جام جهانی به «مسابقه افتخار» برای همبستگی با همجنس‌بازها حتی صدای رسانه‌های محافظه‌کار آمریکایی از جمله OutKick و Newsweek را درآورد و این اقدام را «شکست فرهنگی» و «غیرورزشی» نامیدند. نام‌گذاری این بازی برای همجنس‌بازها کاملا مخالف با قانون فیفا «احترام به فرهنگ» شرکت‌کنندگان مسابقه است.

کمیته محلی سیاتل روز سه‌شنبه اعلام کرد که آنها در مراسم در داخل زمین و ورزشگاه دخالتی ندارند و فیفا در این زمینه فعالیت دارد. فدراسیون فوتبال مصر به همراه فدراسیون ایران به شدت این اقدام را نقد کردند و خواهان لغو چنین نام‌گذاری شدند. حالا سایت OutKick آمریکا می‌نویسد که این اقدام ایالت سیاتل را «شکست فرهنگی دموکرات‌ها» می‌داند چون در یک بازی دو تیمی شرکت می‌کنند که قوانین‌شان کاملا مخالف با همجنس‌بازها است. سایت Newsweek هم این اقدام کمیته محلی سیاتل را «غیرورزشی» نامید چون می‌تواند باعث تنش در محل برگزاری بازی شود و به روح وحدت جام جهانی ضربه بزند.

تاجرنیا مدیرعامل استقلال می‌ماند

تاجرنیا درباره علت حضورش به عنوان سرپرست مدیرعاملی، با وجود ترجیح اولیه برای تمرکز بر ریاست هیئت‌مدیره، توضیح داد که برنامه‌ریزی کلان در حوزه باشگاه‌داری، توسعه درآمد پایدار و تقویت ارتباطات، نیازمند فاصله داشتن از درگیری‌های روزمره مدیرعاملی است. با این حال، به درخواست هیئت‌مدیره و برای حفظ ثبات مدیریتی، مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی را ادامه می‌دهد و تأکید کرد که مسیر کنونی مدیریت باشگاه بدون انحراف دنبال خواهد شد.

استعفای بابادی از مدیرعاملی استقلال خوزستان

پس از شکست استقلال خوزستان مقابل خیبر که با نتیجه یک بر صفر همراه شد کیوان بابادی مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد از سمت خود استعفا می‌دهد. مدیرعامل مستعفی باشگاه استقلال خوزستان گفت: وقتی صدای مخالف را نشنوی اوج بی‌معرفتی است، یعنی انسان نیستی. صدای بچه‌ها را شنیدم و حتماً نمی‌خواهند که من باشم و اگر هم نباشم بهتر است. از کسی هم دلخور نیستم، ضمن اینکه حق طبیعی هواداران است که معترض باشند زیرا تیم برای آنها است. از تمام کسانی که از من دلخور هستند عذرخواهی می‌کنم ولی باید بگویم من برای خودم یک چارت کاری دارم و تمام تلاشم را کردم خدا را راضی نگه دارم و امروز پاک و سالم استعفا می‌دهم. به این نتیجه رسیدم در فوتبال پاک کار کردن تاوان دارد و من بارهای بار تاوان می‌دهم و پا پس نمی‌کشم.

احضار خداداد به کمیته انضباطی

خداداد عزیزی پس از استفاده از الفاظ رکیک و ناپسند پس از بازی ذوب آهن و تراکتور در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد. کریم جمالی مدیر رسانه تیم تراکتور نیز به کمیته انضباطی احضار شد.

تذکر اتحادیه فوتبال مصر به فیفا

اتحادیه فوتبال مصر با انتشار بیانیه‌ای رسمی به بحث‌های مطرح شده درباره انتخاب بازی سوم این تیم در مرحله گروهی جام جهانی برابر ایران در شهر سیاتل آمریکا به‌عنوان بازی حمایت از حقوق همجنسگرایان واکنش نشان داد و مخالفت صریح خود را با انجام هرگونه فعالیت‌های مرتبط با این موضوع در این مسابقه اعلام داشت. در این نامه مصری‌ها یادآور شده‌اند که فیفا نسبت به فراهم آوردن محیطی محترمانه و در شأن تمام هواداران و میهمان خود متعهد است و در راستای حفظ روحیه وحدت و صلح، ضروری است از انجام فعالیت‌هایی که با حساسیت‌های فرهنگی و مذهبی هواداران هر دو کشور ایران و مصر همخوانی ندارد، جلوگیری شود.

همچنین مصری‌ها با استناد به بند چهار اساسنامه فیفا، به این سازمان درباره لزوم بیطرفی آن در موضوعات سیاسی و اجتماعی در جهت عدم استفاده ابزاری از فوتبال برای اشاعه موارد حساس و جنجال‌آفرین تذکر داده‌‌اند. علاوه‌بر این، اتحادیه فوتبال مصر، با اشاره به مقررات آیین‌نامه انضباطی و رویدادهای فیفا، یادآور شده است که فیفا باید از هرگونه موضع‌گیری که احتمال ایجاد تنش، سوءتفاهم یا اختلاف میان هواداران با پیش‌زمینه‌های مختلف شود، خودداری کند. در انتهای نامه ارسالی مصری‌ها به فیفا، ضمن درخواست از فیفا برای فراهم آوردن فضائی بر پایه احترام و صرفاً متمرکز بر مسائل ورزشی، هرگونه درخواست همکاری برای اشاعه فرهنگ همجنسگرایی و حمایت از آن رد شده است.