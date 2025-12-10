تبریز میزبان کشتی آزاد قهرمانی کشور شد

با اعلام فدراسیون کشتی، شهر تبریز به عنوان میزبان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور انتخاب شد.

حمید یاری رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون، امروز در شهر تبریزحضور یافت.نماینده فدراسیون که به منظور بازدید از امکانات مهیا شده برای برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور در تبریز حضور یافت همراه با شهرام دبیری رئیس هیئت کشتی استان آذربایجان شرقی در سالن برگزاری این مسابقات حضور یافت.یاری از سالن شش هزار نفری پورشریفی بازدید کرد و جلساتی را با مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و رئیس ورزش شهرداری تبریز برگزار کرد.

رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون همچنین بازدیدی از هتل‌های محل اقامت کشتی‌گیران و سایر عوامل مسابقات به‌عمل آورد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور، اولین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی روزهای ۳ لغایت ۵ دی ماه در شهر تبریز و با حضور کشتی‌گیران مطرح کشورمان برگزار می‌شود.