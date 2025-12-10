دیدار رئیس فدرسیون کشتی روسیه با خسروی وفا و دبیر

رئیس فدراسیون کشتی روسیه و نایب‌رئیس اتحادیه جهانی کشتی امروز علاوه‌بر جلسه با علیرضا دبیر، با رئیس کمیته ملی المپیک نیز دیدار خواهد کرد.

پیش از این و در جریان دور رفت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد از حضور میخائیل مامیاشویلی در ایران همزمان با مرحله پایانی لیگ برتر خبر داده بودیم. رئیس فدراسیون کشتی روسیه و مرد بانفوذ UWW صبح امروز پنجشنبه وارد تهران خواهد شد و علاوه‌بر علیرضا دبیر، با محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک نیز دیدار خواهد کرد.پیش از این دیدار با وزیر ورزش نیز در دستور کار بود که به دلیل سفر احمد دنیامالی، این ملاقات لغو شد.

مامیاشویلی درحالی به ایران می‌آید که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب تیم‌های ملی آزاد و فرنگی ایران با پشت سر گذاشتن کشتی‌گیران روسیه که پیش ازاین بار‌ها در هردو رشته به صورت همزمان قهرمان دنیا شده بودند، قهرمان بزرگسالان جهان شد.حضور رئیس فدراسیون کشتی روسیه در ایران، همزمان با حضور ۶ کشتی‌گیر روسی‌الاصل در کشورمان است که روز جمعه در ترکیب دو تیم بانک شهر و استقلال قرار است در مرحله پایانی لیگ برتر آزاد برای تیم‌های ایرانی کشتی بگیرند. درحالی‌که پیش از این عنوان شده بود فینال لیگ برتر در حضور مامیاشویلی برگزار می‌شود، اما به نظر می‌رسد او پنجشنبه شب تهران را به مقصد مسکو ترک کند و روز جمعه در سالن حضور نخواهد داشت.