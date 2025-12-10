رونمایی از حسن یزدانی در وزن 97 کیلوگرم 6 کشتیگیر مطرح روس به روی تشک میروند
مرحله پایانی لیگ برتر کشتی آزاد در شرایطی روز جمعه برگزار میشود که علاقهمندان به کشتی برای دیدن دوباره یزدانی روی تشک کشتی لحظهشماری میکنند.
مرحله پایانی لیگ برتر کشتی آزاد روز جمعه 21 آذر 1404 در سالن قدیمی و خاطرهانگیز هفتمتیر تهران برگزار میشود. تیمهای خیبر خرمآباد و ستارگان ساری از گروه A و دو تیم بانک شهر و استقلال جویبار از گروه B به عنوان تیمهای اول و دوم به مرحله نیمهنهائی صعود کردهاند که از ساعت ۱۰ صبح تیمهای خیبر و استقلال و از ساعت ۱۱:۳۰ بانک شهر و ستارگان مسابقه ضربدری را مقابل هم برگزار میکنند و عصر نیز دو دیدار ردهبندی و فینال برگزار میشود.
پیش از این قرار بود فینال لیگ برتر کشتی آزاد در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شود اما حمید یاری رئیس سازمان لیگ در گفت و گویی عنوان داشت: سالن
۱۲ هزار نفری آزادی مشکلات زیادی دارد و متأسفانه سیستم گرمایش آن به مشکل خورده است و به همین دلیل، مرحله نهائی لیگ برتر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.
همچنین به منظور مدیریت حضور تماشاگران و با توجه به محدود بودن گنجایش سالن شهدای هفتم تیر، این مسابقات به صورت بلیت فروشی حضوری در محل سالن برگزار خواهد شد. فروش بلیت در روز مسابقه و از طریق گیشههای مستقر در سالن انجام میشود.
بازگشت یزدانی به میادین
مهمترین اخبار پیرامون فینال لیگ برتر کشتی آزاد بازگشت حسن یزدانی به میادین و حضور قابل توجه کشتیگیران روس در این روز پایانی لیگ است. حسن یزدانی آزادکار مطرح کشورمان قرار است روز جمعه بعد از یک سال و نیم دوری روی تشک برود. حسن یزدانی که با قرارداد
۷ میلیاردی به استقلال پیوسته هنوز روی تشک نرفته اما این طور شنیده شده که او قرار است بعد از یک سال و نیم دوری، روز جمعه کشتی بگیرد.
یزدانی بعد از المپیک پاریس کتف خود را جراحی کرد و تاکنون روی تشک نرفته است. این هفته اولین کشتی قهرمان جهان و المپیک بعد از مدت طولانی خواهد بود. او قرار است در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی بگیرد. استقلال علاوهبر حسن یزدانی، از ابتدای فصل ۳ کشتیگیر روس را هم جذب کرده و در تلاش است در رقابت سنگین با بانک شهر بتواند در اولین سال تیمداری قهرمانی را کسب کند.
بانک شهر مهمترین رقیب استقلال
مهمترین رقیب استقلال در لیگ بانک شهر است. درحالیکه تیم کشتی آزاد بانک شهر برای مرحله پایانی لیگ برتر با ۳ کشتیگیر روس به توافق رسیده و حتی ویزای آنها صادر شده بود اما تغییراتی در برنامه این تیم به وجود آمد. پیشازاین صحبت از حضور عبدالرشید سعدالهیف معروف بهتانک روس برای شرکت در لیگ بود و حتی ویزای او هم صادر شد اما در نهایت این اتفاق رخ نداد تا بانک شهر برای سومین سهمیه خارجی خود کودیف را جایگزین کند. حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم برای استقلال این هفته روی تشک میرود و با توجه به اینکه سعدالهیف هم کشتیگیر همین وزن است به نظر لغو سفر آزادکار روس به همین دلیل باشد. مشمعچیان، سرپرست تیم کشتی آزاد بانک شهر درباره لغو سفر وی به ایران به خبرنگار فارس گفت: ما با او به توافق هم رسیده بودیم و حتی ویزا هم صادر شد اما بنا به صلاحدیدی که وجود داشت، شرایط کشتیگیران داخلی و بهخاطر منافع ملی به این جمعبندی رسیدیم که سفر سعدالهیف لغو شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیون از شما خواسته تا برنامه خود را تغییر دهید، یادآور شد: ما ویزا گرفته بودیم، با او هم صحبت کردیم تا دیروز هم آمدن عبدالرشید صددرصد بود اما به جمعبندی رسیدیم که او نیاید.
عبدالمجید کودیف کشتیگیری است که بانک شهر با او به توافق رسیده است. او سال قبل هم برای بانک شهر روی تشک رفت. هر ۳ کشتیگیر خارجی بانک شهر امروز وارد تهران شدند و امروز در سازمان لیگ قرارداد خود را امضا میکنند. زائوربک سیداکوف دارنده مدال طلای المپیک و ۳ طلای جهان و عباس گادجی ماگمدوف دارنده مدال طلا و نقره جهان از دیگر کشتیگیران روس هستند که برای بانک شهر روی تشک میروند.
حضور 6 کشتیگیر مطرح روس
باوجودی که هر چهار تیم راهیافته به مرحله پایانی لیگ برتر آزاد به دنبال جذب خارجی بودند، اما به نظر میرسد تنها دو تیم روز جمعه در ترکیب خود کشتیگیر روس خواهند داشت. تیم استقلال جویبار تنها تیمی بود که در مرحله گروهی، از کشتیگیر خارجی در ترکیب خود استفاده کرد. این تیم دور رفت اخمد ادریسوف و شمیل ممدوف و دور برگشت هم شمیل ممدوف و ابراگیم کادییف را مقابل بانک شهر در ترکیب خود داشت و مصاف رفت در جویبار را ۵-۵ به سود خود تمام کرد و دور برگشت ۷-۳ در تنکابن مقابل این تیم تن به شکست داد تا به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعدی صعود کند.
هرچند غیر از استقلال که ابتدای لیگ از سه خارجی خود رونمایی کرده بود، سه تیم دیگر هم برای مرحله پایانی دنبال کشتیگیر روس بودند؛ اما به نظر میرسد فقط یک تیم دیگر از خارجی استفاده خواهد کرد و آن هم بانک شهر خواهد بود. خیبر نسبت به مرحله گروهی فقط علی مؤمنی ملیپوش ۵۷ کیلوگرم کشورمان را به ترکیب خود اضافه کرده و اینطور که پیداست تلاش این تیم و ستارگان ساری برای جذب خارجی، بیفایده بود هرچند که ستارگان در این زمینه اقداماتی هم انجام داده بود.
بانک شهر، اما ظاهرا مثل هر سال، خارجی وفادارش عباس گادژی ماگمادوف نایب قهرمان جهان را در اختیار خواهد داشت و در کنار آنها از عبدالمجید کودیف و زائوربک سیداکوف استفاده میکند.