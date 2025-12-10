وصیت به فرزند برای نابودی اسرائیل(حدیث دشت عشق)
سردار شهید مدافع حرم «مهدی قرهمحمدی» متولد سال ١٣۵٨ و اصالتاً اهل شهر آمل و از تکاوران یگان صابرین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که داوطلبانه عازم سوریه شد. او درحالی که فرماندهی یکی از محورهای عملیاتی را برعهده داشت، ٢٢ آذر سال ٩۶ در حین پاکسازی مناطق از لوث تروریستهای تکفیری در شهر دیرالزور بر اثر اصابت تیر به گردن، پهلو و پا به فیض شهادت نائل شد. وصیت نامه این شهید برای اولین بار منتشر میشود.
شهید مدافع حرم مهدی قرهمحمدی در بخشی از وصیتنامه خود خطاب به پسرش نوشته است: «پسر عزیزم آقا محمدجواد: بنده دوست دارم شما در کسوت سربازی و پاسداری اسلامی در بیایید و توفیق سربازی ولایتفقیه انشاءالله توفیق سربازی در رکاب آقا امام زمان حضرتمهدی(عج) را پیدا کنید و در راستای تحقق کلام ولیامر مسلمین امام خامنهای مبنی بر اینکه در سال 1394 فرمودند: «اسرائیل قطعا 25 سال آینده را نخواهد دید»؛ انشاءالله جزو کسانی باشید که رژیم اشغالگر قدس را نابود و قدس شریف را آزاد کنند.»
در بخش دیگری از وصیتنامه این شهید میخوانیم: «همانا آمریکا شیطان بزرگ است و اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. نه شرقی- نه غربی فقط جمهوری اسلامی سرلوحه کارها باشد و تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادی، پیادهسازی واقعی اصول اقتصاد مقاومتی در کشور است.»