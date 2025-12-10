ملازمه قرآن ناطق با قرآن صامت (حکایت خوبان)

حضرت فاطمه(س) فرمود: «از پدرم در زمان بیماری که به رحلت ایشان انجامید شنیدم، در حالی که اتاق از اصحاب پر شده بود می‌فرمود: ای مردم! نزدیک است که به سرعت قبض روح شوم و پیش از این، آنچه را شرط بلاغ بوده تا عذری باقی نگذارد با شما گفته‌ام. بدانید من کتاب پروردگار عزوجل و خاندانم، اهل بیتم را میان شما بر جای می‌نهم. سپس دست علی(ع) را گرفت و فرمود: این علی(ع) با قرآن است و قرآن با علی(ع)، از هم جدا نمی‌شوند، تا کنار حوض (کوثر) نزد من آیند و از شما می‌پرسم که با آن دو چه کردید؟(1)

1- بنابیع الموده، سلیمان ابن ابراهیم قندوزی، ج 1، ص 124، ح 56