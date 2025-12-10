فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۰۲۵
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ملازمه قرآن ناطق با قرآن صامت (حکایت خوبان)

حضرت فاطمه(س) فرمود: «از پدرم در زمان بیماری که به رحلت ایشان انجامید شنیدم، در حالی که اتاق از اصحاب پر شده بود می‌فرمود: ای مردم! نزدیک است که به سرعت قبض روح شوم و پیش از این، آنچه را شرط بلاغ بوده تا عذری باقی نگذارد با شما گفته‌ام. بدانید من کتاب پروردگار عزوجل و خاندانم، اهل بیتم را میان شما بر جای می‌نهم. سپس دست علی(ع) را گرفت و فرمود: این علی(ع) با قرآن است و قرآن با علی(ع)، از هم جدا نمی‌شوند، تا کنار حوض (کوثر) نزد من آیند و از شما می‌پرسم که با آن دو چه کردید؟(1)
____________
1- بنابیع الموده، سلیمان ابن ابراهیم قندوزی، ج 1، ص 124، ح 56

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تعریف از خود! (گفت و شنود)

آقای پزشکیان! لطفاً خودتان بخوانید (نکته)

آقای رئیس‌جمهور! مخاطب این انتقاد خود شما هستید!

اخبار ویژه

آینده جهان متعلق به ایران، چین و روسیه است

فاطمه(س) الگوی کامل و برتر از ازل تا ابد(یادداشت روز)

تجمعات ضدصهیونیستی مردم و نیروهای مسلح! از دمشق تا قنیطره

حاکمان پالرمو و CFT همان حاکمان FATF و آژانس هستند

هیاهوی مدعیان اصلاحات برای بودجه نهادهای فرهنگی و سکوت در برابر هزینه 6300 میلیارد تومانیِ شرکت‌های دولتی

افزایش چشمگیر مهاجرت از آمریکا؛ تورم و ناامنی دو دلیل اصلی