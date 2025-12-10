کوتاهی وزارت ارتباطات در ایجاد اینترنت ملی و کودک

در حالی‌که دولت مدام از رفع فیلترینگ و رهاسازی اینترنت می‌گوید؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد اینترنت ملی، کودک و دیگر زیرساخت‌های تقویت اینترنت کوتاهی کرده و ناکارآمدی خود را پنهان می‌کند.

به گزارش خبرنگار ما، واقعیت این است که با وجود گردش مالی بالای اپراتورهای تلفن همراه و وجود سرمایه‌های هنگفت و ناشفاف؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد اینترنت ملی، کودک و دیگر زیرساخت‌های تقویت اینترنت کوتاهی کرده است. با این‌حال دولت مدام از رفع فیلترینگ و رهاسازی اینترنت می‌گوید و ناکارآمدی خود در این بخش و سایر موارد را پنهان می‌کند.

در حالی‌که همگان از وجود فیلترشکن‌ها انتقاد می‌کنند و فروش بخش زیادی از آن را کار مجموعه‌ها و اشخاص مرتبط با وزارت ارتباطات و اصلاح‌طلبان اعلام می‌کنند؛ ستار ‌هاشمی؛ وزیر ارتباطات به جای «اقدام» به راه‌اندازی اینترنت ملی و کودک، تقویت شبکه اینترنت در برابر حملات سایبری و... و آماده‌سازی سازوکارهای نظارتی موثر، به «منتقد» وضعی تبدیل شده که عملکرد ضعیف 15 ماه اخیرش، بخشی از دلیل وقوع است.

ستار‌ هاشمی؛ وزیر ارتباطات با بیان اینکه ادامه وضعیت محدودیت‌های گسترده، زمینه شکل‌گیری بازاری پرسود برای فیلترشکن‌ها را فراهم کرده است، افزود: فیلترینگ و محدودسازی فنی ابزار کوتاه‌مدت مدیریت فضای مجازی است و تجربه جهانی نشان می‌دهد که با ابزار فنی نمی‌توانیم مدیریت فضای مجازی انجام دهیم. او تأکید کرد: تداوم این شرایط نه‌تنها به اهداف فرهنگی مورد انتظار کمک نکرده، بلکه موجب گسترش استفاده علنی از فیلترشکن‌ها و شکل‌گیری اختلالات پایدار در ارتباطات شده است.

وزیر ارتباطات‌، آلودگی شبکه ارتباطی کشور را یکی دیگر از آسیب‌های استفاده از فیلترشکن‌ها عنوان کرد که به شدت شبکه را دچار مشکل کرده است.

هاشمی، تولید محتوا را راه‌حل مناسب برای جایگزینی اعمال محدودیت‌ها دانست و گفت: برای این موضوع برنامه‌ریزی‌های مختلفی شده و در حال پیگیری هستیم.

او تأکید کرد: وزارت ارتباطات بر اساس تحلیل‌های کارشناسی و پیمایش میدانی، مسیر اصلاح سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کند و ایجاد ثبات، افزایش کیفیت اینترنت، تقویت اقتصاد دیجیتال، سامان‌دهی حکمرانی فضای مجازی و حمایت از شرکت‌های نوآور را در اولویت قرار داده است.

گفتنی است، وزیر ارتباطات بارها از ضرورت گسترش کسب و کارهای دیجیتال سخن گفت اما نگفت که آیا زیرساخت‌های محافظت از آنها را چقدر فراهم کرده است؟ همچنین سخنی از اینترنت ملی و کودک نگفت.

به نظر می‌رسد بحث رفع فیلترینگ، برای انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی دولت و وزارت ارتباطات، مطرح می‌شود و الا به دلیل کوتاهی‌های وزارت ارتباطات، با رهاسازی اینترنت؛ زندگی مردم قربانی می‌شود.