ابهام تابعیت مدیری که در جنگ 12 روزه از کشور گریخت
نام مدیرعامل شستا، در حالی به عنوان یکی از گزینههای جایگزین وزیر کار مطرح شده که نامبرده در ایام جنگ ۱۲روزه کشور را ترک کرده و ابهامات جدی درباره تابعیت وی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در میانه بحثهای داغ استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی، نام «محمدرضا سعیدی»؛ مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به عنوان یکی از گزینههای پیشرو برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است.
این اخبار در حالی مطرح میشود که نامبرده در ایام جنگ ۱۲روزه کشور را ترک و به سوئد مراجعت کرد و ابهامات جدی درباره تابعیت وی، سایهای سنگین بر شایستگی او برای این منصب حساس انداخته است. محمدرضا سعیدی که سابقهای طولانی در پستهای مدیریتی از جمله در پتروشیمی جم، سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگی مجلس دارد در ماههای اخیر با انتصاب به ریاست یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور یعنی شستا، در مرکز توجه قرار گرفته است.
با این حال، همزمان با مطرح شدن نام او برای وزارت کار، گزارشهای نگرانکنندهای نیز برجسته شدهاند. گفته میشود مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سالهای گذشته تابعیت کشور دیگری (سوئد) را اخذ کرده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، داشتن تابعیت غیرایرانی برای تصدی مناصب حساس و عالی دولتی ممنوع است. تابعیت مضاعف میتواند منشأ تعارض منافع و تقسیم وفاداری فرد باشد، به طوری که فرد در موقعیتهای حساس ممکن است در میانه تعهدات خود به دو کشور مختلف قرار گیرد. تاکنون پاسخ شفاف و مستدلی از سوی سعیدی یا مراجع مربوطه برای رفع این اتهام ارائه نشده و این سکوت، بر دامنه ابهامات افزوده است.
گفتنی است، مسئولان وزارت کار باید پاسخ بدهند که چگونه فردی با این وضعیت را به سمت مدیرعاملی یکی از مهمترین هلدینگهای کشور منصوب کردهاند. در کدام کشور چنین انتصاباتی وجود دارد.