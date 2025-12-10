بخشی از مصارف بنزین به سمت سیانجی منتقل میشود
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: پیشبینیها نشان میدهد روزانه بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین به سمت مصرف سیانجی منتقل شود.
به گزارش تسنیم، «محمدصادق عظیمیفر» درباره تکالیف محولشده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، برای اجرای طرح جدید بنزین اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، چند وظیفه مشخص بر عهده شرکت گذاشته شد که یکی از مهمترین آنها ایجاد سامانهای برای شناسایی خودروهای مشمول دریافت سهمیه است. این سامانه طراحی و آماده شده و متقاضیان از روز سهشنبه، 18 آذر میتوانند با مراجعه به سایت (FCS.NIOPDC.IR) خودروی خود را انتخاب
کنند.
وی با اشاره به اعطای سهمیه اعتباری به سکوهای اینترنتی حملونقل مسافر اظهار کرد: در این حوزه نیز سامانه و شیوهنامهای با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و خود پلتفرمها از جمله اسنپ و تپسی تدوین و نهائی شده است.
تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به سیانجی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، سهمیه اعتباری ریالی به خودروهای فعال این پلتفرمها بر مبنای پیمایش ماهانه تخصیص مییابد تا از افزایش نرخ کرایهها در اثر اعمال نرخ سوم سوخت یا افزایش قیمت کارت اضطراری جایگاهها جلوگیری شود.
عظیمیفر، تکلیف دیگر این شرکت را دوگانهسوز کردن ناوگان حملونقل دانست و گفت: توسعه ناوگان دوگانهسوز، بهویژه در بخش حملونقل عمومی و ناوگانهایی که مصرف سوخت بالاتری دارند از جمله مأموریتهای اصلی شرکت است.
به گفته وی، در همین زمینه، زیرساخت تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به سیانجی فعال شده و مالکان میتوانند از طریق سامانه مربوطه، خودروهای خود را بهصورت رایگان دوگانهسوز کنند. با این اقدام، امکان استفاده از سوخت ارزانتر و پاکتر سیانجی فراهم میشود و این خودروها در عمل تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار نمیگیرند.
افزودن الپیجی به سبد سوخت
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی افزود: در حوزه متنوعسازی سبد سوخت، افزون بر سیانجی، بر اساس تکلیف مندرج در قانون بودجه، موضوع افزودن الپیجی به سبد سوخت نیز در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، متقاضیان میتوانند در شعاع
100 کیلومتری پالایشگاههای موجود، نسبت به احداث جایگاههای الپیجی اقدام کنند تا خودروهایی که تمایل به استفاده از این سوخت دارند، در بخش حملونقل به آن دسترسی یابند.
عظیمیفر، درباره اقدامهای انجامشده در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف گفت: در بخش تولید، از طریق بهینهسازی پالایشگاهها توانستهایم تولید بنزین را افزایش دهیم. همچنین دو پالایشگاه جدید در بازه حدود 9 ماه آینده به مدار تولید اضافه و این اقدامها بهصورت موازی دنبال میشود تا هم تولید افزایش و هم نیاز کشور به واردات بنزین کاهش یابد.
او به عوامل مؤثر بر مصرف بنزین اشاره کرد و افزود: مصرف بنزین تابع عوامل متعددی از جمله کیفیت خودروها، مقدار استفاده از حملونقل عمومی و استفاده از سوختهای جایگزین مانند سیانجی است و تمامی این مؤلفهها بر مقدار مصرف اثرگذارند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد: اگرچه طرح جدید بنزین بهخودیخود گامی کوچک در مسیر مدیریت مصرف بهشمار میرود اما برآورد ما این است که در صورت اجرای صحیح مدیریت مصرف، بخشی از مصارف بنزین به بخش سیانجی منتقل میشود.
عظیمیفر افزود: پیشبینیها نشان میدهد روزانه بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین به سمت مصرف سیانجی منتقل شود که این موضوع میتواند بخشی از فشار موجود بر تأمین بنزین کشور را کاهش دهد.