اسلام مالکیت زنان را به رسمیت شناخت
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه حضور زنان در عرصههای مدیریتی یک حق و نیاز است، گفت: اسلام، مالکیت مستقل زنان را به رسمیت شناخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن اسماعیلی در جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن در وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: یکی از تهمتهای ناروا از گذشتههای دور به اسلام و در این چندین دهه به نظام اسلامی نادیده گرفتن توان زنان در عرصه سیاست است. با همین معیارها و ارزشگذاریها و با تبعیت نظام جمهوری اسلامی، دامن پاک زنان از تهمتها مبراست.
وی تصریح کرد: ویل دورانت میگوید نمیتوان انکار کرد که اسلام جایگاه زن را دگرگون کرد و بر مقامی نشاند که مردان باید بر آن حسرت بخورند. بهشت نقطه آرمانی انسانهاست ولی پیامبر میفرماید بهشت با همه ارزشی که دارد لگدمال زنان و مادران است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به کتاب جمهور افلاطون، گفت: این کتاب حدود 2500 سال قبل نوشته شده و هنوز معتبر است. این هنر را نشان ندادیم که این متون را بخوانیم و شبهههای نابسزا را برملا کنیم. درحالی زنان به ارث برده میشدند؛ قرآن زنان را ارثبر کرد. وقتی پیامبر آمد زنان حق انتخاب همسر را نداشتند. زنان حق مالکیت نداشتند و این فقه ما بود که مالکیت مستقل زنان را به رسمیت شناخت.
اسماعیلی با بیان اینکه زنان در کشور پرورشدهنده حکمرانان هستند، اظهار کرد: حضور زنان در عرصههای مدیریتی یک حق و نیاز است. البته این حق و نیاز افتخاری برای زنان نیست چراکه افتخار بالاتری دارند. آنها میتوانند در یک خانه گلی فقیرانه فرزندانی مثل حسن و حسین و دخترانی مثل فاطمه(علیهم و علیها سلام) تربیت کنند.
او افزود: جایگاه زنان این است که الگوی زنان و مردان همه روزگاران شوند. هنوز هم هستند کسانی مانند زمان جاهلیت درباره زنان فکر میکنند. چه جوری میتوانیم این تاریکی را از بین ببریم؟ با آشنایی با علوم معارف و قرآنی. باید روزنهها را با عملکرد خوب باز نگه داریم. زنان حکمران در امروز ما به گونهای باشند که مردان حکمران از آنان الگو بگیرند.
گفتنی است، به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جشنواره ملی حکمرانان زن در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی در این جشنواره با تأکید بر نقشآفرینی زنان در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کارآفرینی؛ حضور آنان را شرط تحقق حکمرانی خوب دانست.