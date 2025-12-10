هیاهوی مدعیان اصلاحات برای بودجه نهادهای فرهنگی و سکوت در برابر هزینه 6300 میلیارد تومانیِ شرکتهای دولتی
با نزدیک شدن به فصل تدوین بودجه سال آینده، در روزهای اخیر ۱۸۰چهره اقتصادی و سیاسی و حامیان مدعی اصلاحطلبی آنان، در حالی با نامه به رئیسجمهور خواستار حذف یا کاهش شدید بودجه نهادهای فرهنگی و دینی شدهاند که در برابر هزینه 6300میلیارد تومانی شرکتهای دولتی و بودجههای چند میلیارد دلاری و بینتیجه دریاچه ارومیه و... سکوت کردهاند.
هر سال شاهد تکرار یک سناریوی نخنما و جریانسازی رسانهای با شروع بررسی لایحه بودجه هستیم. عدهای، بودجه مؤسسات فرهنگی و مذهبی را ردیف میکنند و آنها را عامل کسری بودجه و مشکلات اقتصاد کشور جلوه میدهند که البته معلوم شده برای پنهانسازی بودجههای سنگین با عناوین تحقیقات و مطالعات همچون دریاچه ارومیه، محیطزیست و شرکتها و بانکهای دولتی است.
همه آنها و البته مردم هم میدانند که سهم مؤسسات فرهنگی و مذهبی از بودجه کل کشور، بسیار ناچیزتر از آنی است که برخی عامدانه آن را بزرگ جلوه میدهند.
مدعیان اصلاحات؛ عامل تضعیف فرهنگ کشور
عمده دعواهای رسانهای سالیان اخیر درباره بودجه مؤسسات فرهنگی و مذهبی به برخی دستگاههای جدول شماره ۷ مثل صداوسیما و سازمان تبلیغات یا مؤسسات حاضر در جدول شماره ۹ بازمیگردد. همانطور که ذکر شد، صرف درج اعتبارات در جداول بودجه بهمعنای الزام به پرداخت آن نیست و معمولاً هم سازمان برنامه و بودجه پولی برای پرداخت کامل بودجه این مؤسسات ندارد.
بررسی بیش از ۴۰ ردیف بودجه مربوط به مؤسسات فرهنگی و مذهبی مندرج در جداول ۷ و ۹ بودجه امسال نشان میدهد که مجموع اعتبارات جاری و عمرانی آنها حدود ۹۰هزار میلیارد تومان است که البته بیشتر از نصف این رقم مربوط به صداوسیماست. یعنی بودجه مؤسسات فرهنگی و مذهبی بدون صداوسیما حدود ۴۲هزار میلیارد تومان است؛ درحالیکه کل بودجه عمومی دولت در سالجاری ۵۳۸۴هزار میلیارد تومان است. یعنی بودجه حدود ۴۰ مؤسسه فرهنگی و مذهبی کمتر از یکدرصد کل بودجه دولت است. با احتساب بودجه صداوسیما مجموع بودجه این مؤسسات فرهنگی و مذهبی به یک و هفتدهم درصد کل بودجه دولت میرسد. حالا معلوم میشود که مشکلات سازمان صداوسیما و دیگر دستگاههای فرهنگی، زیر سر مدعیان اصلاحات که در عرصه فرهنگ، بسیار مدعی هستند اما عامل سقوط اخلاقی فرهنگ و هنر کشور از سال 1376 به بعد هستند. وقتی بودجه، بسیار کمتر از هزینههای ضروری باشد؛ صداوسیمایی که باید با بودجه حاکمیت اداره شود مجبور به پخش آگهیهای بسیار و جذب اسپانسر میشود و گاهی تحت تحمیل همین اسپانسرها، برنامههای ضعیف و حتی مغایر با موازین اخلاقی تولید و پخش میشود. تضعیف نهادهای فرهنگی و مذهبی، در عین تقویت شرکتهای رانتخوار بزرگ، خیانت به حال و آینده مردم، بهخصوص جوانان و کودکان است.
واکنش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
البته غلامرضا تاجگردون؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا مجلس با حذف بودجه برخی نهادها و سازمانها موافق است، تصریح کرد: اصلاً این نهادها سهم و عددشان در بودجه بسیار کم است و سازمان برنامه هم به آنها تخصیصی نمیدهد. اینکه ناکارآمدی بودجه را به چهار نهاد متصل کنیم، بهنظرم ظلم به بودجه و حاکمیت است.
او ادامه داد: اولاً در مورد بودجه نهادهای فرهنگی ما چهار حوزه یا دانشگاه علمیه که بیشتر نداریم. مؤسسات فرهنگی که همه حذف شدند و نداریم و فقط چند مرکز مانده است؛ مثلاً مرکز خدمات حوزه علمیه قم، یکسری طلاب هستند که حق بیمهشان و هزینه سرانه تحصیلشان را میگیرند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: کل ناکارآمدی و سختیهای بودجه را نباید به موضوعات اینچنینی متصل کنیم. من نظر شخصیام را بهعنوان کسی که سالهاست کار بودجه انجام میدهم، میگویم و معتقدم اینگونه برخورد کردن، ظلم است.
ترفند پوشاندن بودجه 6377هزار میلیارد تومانی
گفتنی است، کل بودجه عمومی دولت در سال 1404 به میزان 5384هزار میلیارد تومان است. 91هزار میلیارد تومان، کل بودجه مؤسسات فرهنگی و مذهبی است که با بودجه صداوسیما، یک و هفتدهم درصد کل بودجه عمومی دولت است. از این میزان 42هزار میلیارد تومان، کل بودجه مؤسسات فرهنگی و مذهبی بدون صداوسیماست که هشتدهم کل بودجه عمومی کشور است.
گفتنی است، سالانه 70 تا 75درصد بودجه کشور به شرکتهای دولتی اختصاص مییابد که حیاطخلوت بسیاری از مدعیان اصلاحات است. هیاهوی مدعیان اصلاحات علیه بودجه نهادهای فرهنگی برای پوشاندن بودجه 6377میلیارد تومانی این شرکتهاست.
بودجه چلوکباب 90میلیون نفر کجاست؟
علیرضا قزوه؛ شاعر سرشناس کشورمان در واکنش به نامه جمعی از چهرههای سیاسی خطاب به رئیسجمهور که در آن پیشنهاد حذف بودجه مؤسسات و نهادهای فرهنگی از بودجه سال آینده را مطرح کردهاند؛ یادداشتی منتشر کرد.
او در بخشی از این یادداشت نوشته است: «به نظر من یکصد و هفتاد و هشت نفر از آن یکصد و هشتاد چهره سیاسی و اقتصادی که نامه زدهاند از فرهنگ چیزی نمیدانند. سیاسیون ما باید از مهر تا اسفند بروند بخوابند زیر کرسی! بهخصوص اگر خودشان سالها منافعی از بیتالمال برده باشند و حال جیبشان حسابی از قِبَل مردم خوب باشد! اینها مرا یاد همان ۱۸۰ نفری میاندازند که چند وقت قبل نامه زده بودند به رئیسجمهور...»
شاعر سرشناس کشورمان افزوده است: «من اگر جای رئیسجمهور بودم همه نامههای بعضی سیاسیون درسپسداده را بایگانی میکردم... ما نیاز به حکیمان داریم که بتوانند حکم کنند. حکیمان ما قبل از هر چیز ادیب و هنرمند و اهل فرهنگاند. سیاستمداری که قدر فرهنگ را نداند و زبان فرهنگ را نشناسد، همان طفل کر و لال است.»
قزوه تصریح کرده است: «اتفاقاً رفتم و لیست امضاکنندهها را دیدم. یکی از این امضاکنندهها که خودش بیش از ۱۸۰ تا شرکت و دم و دستگاه به هم زده و به اندازه یک دانشآموز ابتدائی فرهنگ و هنر و اخلاق را نمیشناسد، اگر اموالش را به نفع مردم مصادره کنند، به هر نفر ایرانی به گمانم آنقدر میرسد که بتواند تا پایان سال هر شب چلوکباب سلطانی بخورد. این یعنی که جناب وزیر سابق شما لطفاً بفرمایید بیرون از صف که نامه را بدجور از رنگ و رو انداختهاید!»