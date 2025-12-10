ویژه‌برنامه «نگار آسمانی» با هدف تقویت منزلت مادران، ارتقای مشارکت فرهنگی زنان و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی تا ۲۱ آذرماه در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود.

میرمحمد مطهری‌موید معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن اعلام خبر برگزاری ویژه‌برنامه «نگار آسمانی» در فرهنگسراهای پایتخت گفت: ویژه‌برنامه‌های امسال حول محور تکریم مادران و زنان شهیده و به‌ویژه مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود که دیدار با خانواده شهدا، ارائه خدمات فرهنگی و دعوت آنان به برنامه‌ها از محورهای اصلی این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: در بخش دیگر این ویژه‌برنامه جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن با حضور چهره‌های ملی و بانوان تاثیرگذار در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود. یکی از بخش‌های مهم جشن، معرفی یک بانوی تراز انقلاب اسلامی است که متناسب با ویژگی‌های هر محله انتخاب می‌شود. در پایان مراسم نیز از این بانوی منتخب تجلیل می‌شود.