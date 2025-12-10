کد خبر: ۳۲۴۰۱۴
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶
کنسرت در موزه انقلاب و دفاع مقدس
کنسرت ارکستر هفت نوا به رهبری جواد ابراهیمیراد، پنجشنبه 20 آذرماه 1404 ساعت 18 در سالن خلیجفارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد. این اجرا به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و گرامیداشت روز زن برگزار میشود.
در این برنامه سعید نیازی به عنوان سولیست ساکسفون و مسعود افشاری به عنوان سولیست ترومپت روی صحنه خواهند رفت. تنظیم قطعات کنسرت توسط جواد ابراهیمیراد و روحالله رمضانی انجام شده است.
نوازندگان این ارکستر جمعی از برگزیدهترین و توانمندترین نوازندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش و نیروی انتظامی) هستند که در قالب ارکستری حرفهای گرد هم آمدهاند.