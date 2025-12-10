کد خبر: ۳۲۴۰۱۳
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶
آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ساعت ۱۵ دیروز چهارشنبه ۱۹ آذر در سالن ۹ پردیس ملت برگزار شد.
آئین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» که یک روز پیش از میلاد بانو فاطمه زهرا(س) و روز زن و مادر دیروز ۱۹ آذر ساعت ۱۵ برگزار شد، فضائی خاص داشت. امین قدمی کارگردان سینمای مستند مجری این مراسم و مستند «نامش زن» ساخته ماریا ماوتی در پایان این مراسم روی پرده رفت. نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا ۲۵ آذر در پردیس ملت و موزه سینما ادامه دارد. مراسم افتتاحیه بخش مجموعه عکس مستند «از قاب تا روایت مستند» امروز پنجشنبه ۲۰ آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.