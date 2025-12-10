انتشار ترجمه جدید از رمان شهید یحیی سنوار

ترجمه جدید رمان شهید یحیی سنوار توسط انتشارات قدر ولایت منتشر شد.

رمان «خارها و گل میخک» به قلم یحیی سنوار، فرمانده شهید مقاومت فلسطین فرمانده شهید مقاومت فلسطین، با ترجمه محمدرضا میرزاجان (ابوامین) نیز در دسترس عموم قرار گرفته است.

این اثر که در سال‌های اسارت سنوار در زندان‌های رژیم صهیونیستی نوشته شده، از جمله تلاش‌های او برای حفظ حافظه تاریخی ملت فلسطین و ملت‌های جهان در برابر دروغ‌ها و تحریف‌های این رژیم است.

در این ترجمه تازه، کوشش شده است ضمن حفظ وفاداری به متن اصلی، متنی روان و قابل ‌درک برای خواننده‌ فارسی‌زبان ارائه شود؛ ترجمه‌ای که در عین حال روح و فضای مقاومت را نیز حفظ می‌کند.