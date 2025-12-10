آیین رونمایی از کتاب‌های جدید با موضوع «تبیین نقش زنان در دفاع مقدس»، صبح دیروز چهارشنبه 19 آذر، همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا‌(س) و روز زن، با حضور خانواده معظم شهدا، بانوان ایثارگر، نویسندگان و پژوهشگران در سالن اجتماعات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد.

سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در این مراسم، با بیان اینکه دشمنان یکی از محورهای اصلی عملیات روانی خود علیه نظام را بر موضوع زنان متمرکز کرده‌اند، تصریح کرد: علی‌رغم همه آمارها که نشان‌دهنده جهش بی‌سابقه جایگاه زنان در جمهوری اسلامی است، دشمن تلاش می‌کند چهره‌ای وارونه ارائه دهد. آمار دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و متخصصان خانم در کشور ما نه‌تنها با دوران قبل قابل مقایسه نیست، بلکه از بسیاری از کشورهای مدعی غربی نیز جلوتر است. وی افزود: زنان محجبه‌ای که امروز صاحب تخصص و کرسی‌های علمی هستند، مایه افتخار نظام‌اند، اما امپراتوری رسانه‌ای دشمن با فشارهای عجیب سعی دارد این کارکرد نظام را نادیده بگیرد و آن را به نقطه ضعف تبدیل کند.

حسن علایی فعال، مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز اسناد دفاع مقدس نیز در این آئین گفت که تبیین سبک زندگی مادران شهدا در دستور کار مرکز اسناد است. مریم شادی، رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت ثبت وقایع «جنگ ۱۲ روزه» اخیر، از آغاز فراخوان یک‌ساله تولید آثار هنری و ادبی با محوریت نقش زنان در این نبرد و دفاع مقدس خبر داد.

گفتنی است، آثاری که در این مراسم رونمایی شدند عبارتند از: «از خانه تا سنگر، نقش زنان در متن دفاع مقدس» نوشته علی باغدار دلگشا، «پری کارون، نگاهی به نقش بانوان در پشتیبانی جنگ»، نوشته محبوبه معراجی‌پور، «شاید فردا بیاید، زندگینامه روایی فاطمه رحیم اربابی مادر شهید علیرضا سبطی» کاری از اعظم سادات حسینی، «خانه چوبی، خاطرات شهیدان سیداحمد، سیدرسول، سیدمحمود، سیدمصطفی و سیدعباس حسینی» کاری از منصوره قنادیان، «قصه‌ آن دختر شیراز، روایت داستانی از زندگی فاطمه چمن‌خواه همسر سردار حسین نجات» نوشته زینب مولایی و کتاب «آخرین دیدار، زندگینامه‌ سرکارخانم کبری باغبانی فعال در پشتیبانی جنگ» کاری از زهرا حاجی‌وند.