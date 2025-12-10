ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد، اظهار داشت: معتقدیم اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر هستند و میتوانیم نیازهای متقابل را تأمین کنیم.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در دیدار با آندری کوزنیتسوف وزیر صنایع جمهوری بلاروس و رئیس طرف بلاروسی کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور با اشاره به اینکه توسعه همکاریها در زمینههای مختلف با توجه به روابط بسیار خوب سیاسی با بلاروس از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است، گفت: برگزاری موفقیتآمیز هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و بلاروس فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط همهجانبه است.
وی همچنین با اشاره به اینکه دیدگاههای نزدیک ایران و بلاروس در مجامع بینالمللی و مشارکت در سازمانهای مختلف منطقهای ایجاب میکند که تعمیق و تقویت همکاریهای فی مابین را در همه زمینهها ادامه و گسترش دهیم، افزود: باید سطح مبادلات تجاری و اقتصادی با تقویت کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و بلاروس افزایش یابد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه سفر اخیر رئیسجمهوری اسلامی ایران به بلاروس افق جدیدی در توسعه روابط دو کشور ایجاد کرده است، به دیدار دوجانبه خود با نخستوزیر بلاروس در حاشیه اجلاس شانگهای اشاره و تصریح کرد: رفت و آمدهای مقامات و اقداماتی همچون برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری، نقش مؤثری در ارتقای سطح همکاریهای دوکشور بهویژه در بخش اقتصادی دارد.
عارف تاکید کرد: بخش خصوصی دوکشور میتوانند نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری ایفا نمایند و باید دو طرف، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را برای افزایش ارتباطات تجاری با توجه به موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشویق کنند.
وی توسعه روابط گردشگری را از دیگر زمینههای ارتقای همکاریهای دو کشور برشمرد و افزود: همکاریهای دانشگاهی و علمی و فناوری به ویژه فناوریهای نوظهور با توجه به دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران و همچنین ظرفیتهای بلاروس میتواند زمینههای همکاریهای دوجانبه و چند جانبه را فراهم کند.
معاون اول رئیسجمهور به برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی تجارت با اوراسیا اشاره و اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه میتواند به معرفی توانمندیهای ایران و گسترش مراودات فعالیت اقتصادی کشورهای اوراسیا کمک کند.
آندری کوزنیتسوف، وزیر صنایع جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه بلاروس برای توسعه روابط با ایران در زمینههای مختلف آمادگی کامل دارد، تاکید کرد: هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و بلاروس و توافقات حاصله در این اجلاس میتواند به تقویت روابط اقتصادی دو کشور کمک کند.
وی با اشاره به تولیدات صنعتی مشترک دو کشور، گفت: بلاروس افزایش و ارتقاء همکاریها با جمهوری اسلامی ایران را هدف گذاری کرده است. وزیر صنایع جمهوری بلاروس از ایران به عنوان کشوری دوست و برادر یاد کرد و گفت: در این سفر به نتایج مورد نظر برای تقویت ارتباطات فی مابین رسیدیم که در این راستا باید بخش خصوصی و غیردولتی را بیش از پیش فعال کنیم و همچنین برگزاری بسیار خوب کمیسیون مشترک همکاریها نشان داد که میتوانیم حجم مبادلات کشور را گسترش دهیم.