ایران اینبار به جای 500 فروند 2000 موشک به اسرائیل شلیک میکند
ارتش اسرائیل در گزارشی به پارلمان این رژیم عنوان کرد: ایران بهسرعت در حال افزایش موشکهای بالستیک خود است.
به گزارش یورونیوز و یدیعوت آحارونوت، نماینده ارتش اسرائیل در نشست محرمانه در کمیته روابط خارجی و امنیت کنست گفت: ایران پس از جنگ ۱۲روزه، تولید موشکهای بالستیک را با سرعتی فراتر از انتظار و در مقیاسی گسترده از سر گرفته است.»
به گفته چند تن از حاضران در این جلسه، این مقام ارتش اسرائیل تاکید کرده که اقدامات ایران برای بازسازی توان موشکی با سرعت بالایی در حال انجام است.
این هشدار در حالی مطرح میشود که ایران روز جمعه از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی سپاه پاسداران در خلیجفارس خبر داد و اعلام کرد که رزمایش شامل موشکهای کروز و بالستیک با برد دوهزار کیلومتر و همچنین پهپادهای انتحاری بوده است.
در این رزمایش سه سامانه پدافند هوائی در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانهها با بهرهگیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.
براساس گزارش رسانههای ایران، واحدهای دریایی ایران در روز اول این رزمایش به کشتیهای آمریکایی حاضر در منطقه هشدار دادند و پیام قاطع خود را منتقل کردند، اما محتوای دقیق این پیامها هنوز مشخص نشده و نیروهای آمریکایی در خلیجفارس نیز در اینباره اظهارنظری نکردهاند.
به گزارش یدیعوت آحارونوت، همزمان در رویدادی جداگانه، ایران روز جمعه از پایان رزمایش مشترک ضدتروریستی در آذربایجانشرقی با حضور کشورهای عضو سازمان شانگهای خبر داد. مهرداد کیایی، هماهنگکننده ایران نزد سازمان شانگهای در دیدار با پیائو یانگفان، معاون دبیرکل سازمان گفت: مانور ضدتروریستی مشترک سَهند-۲۰۲۵ نشاندهنده تعهد قاطع کشورهای همفکر برای مقابله مؤثر با تهدید تروریسم است.
روزنامه صهیونیستی میافزاید: افزایش رزمایشهای نظامی ایران پرسشهایی را درباره اهداف راهبردی گستردهتر تهران، بهویژه تلاش برای بازسازی زرادخانههای موشکهای بالستیک پس جنگ ۱۲روزه با اسرائیل مطرح کرده است. پس از آنکه اسرائیل در حملات سال گذشته به ایران «میکسرهای سیارهای» یعنی یکی از اجزای کلیدی تولید سوخت جامد را هدف قرار داد، تهران به روشهای قدیمیتر برای تولید این سوخت روی آورده است.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران در گفتوگو با نیویورکتایمز گفت: مقامات ایرانی به او گفتهاند کارخانههای موشکی «بهطور شبانهروزی» کار میکنند و اگر جنگی دیگر رخ دهد، امیدوارند بهجای ۵۰۰ موشکی که طی ۱۲ روز شلیک کردند، ۲۰۰۰ موشک را یکباره شلیک کنند تا پدافند اسرائیل را از کار
بیندازند.
یورونیوز به نقل از دیپلماتهای غربی گزارش داد: اسرائیل از طریق واسطههای غربی تلاش کرده به ایران پیغام دهد که به دنبال رویارویی مستقیم دیگر نیست. اما مقامات ایرانی این پیغامها را فریبکارانه دانسته و رد کردهاند. اگرچه به نظر نمیرسد که ایران بهدنبال پیشبرد سریع برنامه هستهای خود باشد، اما اولویت تهران احیای پروژه موشکهای بالستیک است. این برنامه میتواند به شکل چشمگیری بر نتیجه هرگونه رویارویی احتمالی تاثیر بگذارد.