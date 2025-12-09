دانشجویان باید مانع وارونهنمایی واقعیت توسط دشمن شوند
رئیس سازمان صداوسیما به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، حضور و تأکید کرد: دانشجویان باید با هوشیاری و مطالبهگری مانع وارونهنمایی واقعیت توسط دشمن شوند.
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما روز سه شنبه(18آذر) با حضور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی پس از شنیدن بیانیههای دانشجویی ضمن تشکر از برگزاری این جلسه، تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای هستهای اظهار کرد: دانشگاه شهید بهشتی بزرگ، مهم و تاثیرگذار و مزین به نام یک شهید والامقام است. تصور میکنم بهترین آثار و پژوهشها درخصوص شهید بهشتی باید از این دانشگاه تولید شود و پیشنهاد میکنم کتاب «فرزند بینهایت» خاطرات خودگفته شهید بهشتی را مطالعه کنید.
جبلی با اشاره به تاریخچه ۱۶ آذر و جنبشهای دانشجویی و تشکیلاتی افزود: جنبش دانشجویی فقط حرکت دانشجویان شهید در سال ۱۳۳۲ نبود که به ورود نیکسون رئیسجمهور آمریکا اعتراض کردند. حرکت دانشجویی همچون جمهوری اسلامی حرکتی مستمر است و ما نیز مسئله پویایی و حرکت را در سازمان صداوسیما مستمر میدانیم.
به گفته جبلی؛ تولد جنبش دانشجویی در ایران با شعار مرگ بر آمریکا بود و این حرکت با استکبارستیزی شروع شده است. وی در همین رابطه عنوان کرد: اگر جنبش دانشجویی شناسنامه داشته باشد حتما چند مُهر دارد که یکی از آنها مُهر استکبارستیزی است. مُهر دیگری که بر این شناسنامه خورده بصیرت است. زمانشناسی نیز از دیگر ویژگیهای جنبش دانشجویی است که موجب استمرار آن میشود.
وی درخصوص جلوگیری از محاسبات غلط در جامعه به عنوان وظیفه حرکتها و تشکلهای دانشجویی بیان کرد: اختلال محاسبه ممکن است در خودی و دشمن اتفاق بیفتد. حمله رژیم صهیونیستی به کشور از یک منظر اتفاق تلخی بود. تلخی این ماجرا به وظایف ما و دانشجویان مربوط میشود که قشر فعال جامعه هستند.
جبلی خاطرنشان کرد: باید از خودمان بپرسیم رژیم صهیونیستی چه برآورد ذهنی داشت که به ایران حمله کرد؟ پاسخ این سؤال کاوش لازم ندارد. نخستوزیر آدمکش صهیونیستی گفت من ضربه اول را زدم، بقیه کار با ملت ایران است! در ۱۴۰۱ نخستوزیر اسرائیل شعاری داد که در خيابانهای ما شنیده میشد، اما چه کسی موجب اختلال در محاسبات آنها شد؟
رئیس سازمان صداوسیما به حمله اسرائیل به جلسه سران دولت و رسانه ملی در بازه زمانی نزدیک به هم اشاره کرد و توضیح داد: ما رژیم صهیونیستی را به عقب راندیم و خسارت آنها صرفا فروپاشی پایگاههای اطلاعاتی و امنیتی نبود. بلکه برآورد آنها غلط بود و فکر میکردند با اولین ضربه به جمهوری اسلامی موجب فرو ریختن آن میشوند. اما روایت ضعف از کجا به دشمن منتقل شد؟ آنها گمان میکردند نظام دیگر چیزی ندارد. اما این اندیشه غلط را فقط رسانهها یا اندیشکده غربی ایجاد نکردند بلکه ما اهالی قلم و فرهنگ و فعالان روایت ضعف را به دشمن منتقل کردیم.
رئیس رسانه ملی با این پرسش که چرا جریان متدین باید خود را در اقلیت فرض کنند عنوان کرد: سال گذشته رهبری پیام کوتاهی را در افق تحول به ما منتقل کردند و بسیاری بهجای توجه به عمق پیام رهبری به حواشی پرداختند و چند ماه بعد دشمن به کشور حمله کرد. جبلی بخشی از پیام رهبری را قرائت کرد و ادامه داد: ما به جای هوشیار باش و آمادهباش از سوی ولی فقیه، سر جریانهای سیاسی و محفلی جدال کردیم و برخی اصل پیام رهبری را ذبح کردند. این پیام میگفت قبل از جنگ، روایت واقعیت را به دشمن بفهمانید و نگذارید وارد فضائی شوند که ابزار نظامی بر جنگ روایت غلبه کند. با نشانههای ضعف که از سوی خودمان به دشمن منتقل شد، ابزار نظامی دشمن فعال شد. وی تاکید کرد: ما به عنوان رسانه و شما به عنوان دانشجو نباید اجازه دهیم دشمن واقعیت را وارونه نشان دهند. شور غیر عقلانی و هیجانی اگر بر ما غلبه کند در خط مقدم به اطراف شلیک میکنیم و به خودی هم آسیب میزنیم. غفلت ما از تبیین و غفلت دانشجو از مطالبهگری میتواند فاجعه بیافریند.