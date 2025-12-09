فارسی | العربي | English
۱۸ آذر ۱۴۰۴
مقام ارشد صهیونیست: در جنگ 12 روزه ایران دوربین‌های ما را در اختیار داشت

رئیس اداره سایبری اسرائیل گفت که در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایران از نفوذ به دوربین‌ها، برای طراحی و انجام حملات موشکی خود علیه اهدافی مثل مؤسسه وایزمن استفاده‌ کرد.
«ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، با استفاده از سلاح‌های سایبری سعی کرد هر اسرائیلی را چند بار هدف قرار دهد» رئیس اداره سایبری اسرائیل (INCD) یوسی کارادی این اظهارات را روز سه‌شنبه 18 آذر 1404، در اولین سخنرانی عمومی خود از زمان تصدی این سمت در ماه مارس بیان کرد. 
به ادعای کارادی، هزار
و ۲۰۰ عملیات هک مبتنی بر مهندسی اجتماعی انجام شده که هر کدام به‌طور جداگانه هزاران هزار اسرائیلی را هدف قرار دادند.
به گزارش فارس، این مقام صهیونیست همچنین گفت که تهران در زمان جنگ، به دوربین‌های پارکینگ‌ها و دوربین‌های جاده‌ای دسترسی پیدا کرده بود تا تحرکات افراد مهم را با هدف طراحی عملیات برای هدف قرار دادن و آسیب رساندن به آنها، رصد و ردیابی کند.
به گفته این مقام اسرائیلی، وقتی ایران مؤسسه وایزمن را با موشک بالستیک هدف قرار داد، پیش از اصابت موشک، کنترل یک دوربین خیابانی که ساختمان را نظارت می‌کرد، در اختیار داشت. 
وی افزود؛ علاوه‌بر این، ایران برای افزایش تأثیر روانی این حمله، پیش از انجام آن، ایمیل‌های تهدیدآمیز به کارکنان بخش‌های مختلف این مرکز ارسال کرده بود.
او همچنین انتشار اطلاعات درز کرده توسط ایران را اقدام دیگری در جهت تشدید ترس توصیف کرد. 
کارادی در ادامه سخنانش تاکید کرد که اسرائیل در آستانه امضای یک توافق استراتژیک جدید با آلمان برای «توسعه نسل بعدی دفاع سایبری» است.
مؤسسه علوم وایزمن، از مراکز مهم تحقیقاتی رژیم صهیونیستی در زمینه‌های علمی و فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری‌های نظامی، هسته‌ای، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی بود که برخی فعالیت‌هایش به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با برنامه‌های امنیتی و نظامی اسرائیل ارتباط داشت.
پیش‌تر، شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل در گزارشی ضمن پخش تصاویری از ویرانی سهمگین وارد آمده بر این مرکز واقع در جنوب تل‌آویو در نتیجه ضربات موشکی ایران طی جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد که خسارت به بار آمده در این مؤسسه فراتر از تصور است.
طبق این گزارش، دانشمندان صهیونیست با بیان بهت‌زدگی، تصریح کردند که این ضربه موجب شد اسرائیل دستاوردهای بسیاری را از دست دهد که می‌توانست در آینده نزدیک یا دور تحقق یابد که باید به آن، نابودی دستاوردهای حاصل شده را هم اضافه کرد.

