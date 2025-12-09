فارسی | العربي | English
الف الف

نشسته و ایستاده‌!(گفت و شنود)

گفت‌: یکی از مدعیان اصلاحات در مصاحبه با سایت انتخاب گفته است؛ «‌دولتی که نتواند فیلترینگ را بردارد، دیگر دولت نیست‌»!
گفتم‌: حذف فیلترینگ یعنی این که مدیریت افکار عمومی را به پیام‌رسان‌های بیگانه واگذار کنید‌. چون پیام‌رسان‌های داخلی که فیلتر نیستند‌. 
گفت‌: اوباما می‌گفت من به دخترانم اجازه استفاده از موبایل هوشمند نمی‌دهم‌. ایلان ماسک می‌گوید من فضای مجازی را امن نمی‌دانم و با احتیاط از آن استفاده می‌کنم‌. آمریکا «‌تیک‌تاک» را که متعلق به چین بود، ابتدا فیلتر کرد و سپس مالکیتش را در دست گرفت و اخیراً اسرائيل آن را خریده است‌. در انگلیس، فرانسه، آلمان و همه کشورهای اروپایی، پیام‌رسان‌های خارجی را تحت کنترل می‌گیرند و‌...
گفتم: برخی از این مدعیان اصلاحات که این همه سنگ غرب را به سینه می‌زنند، چرا در زمینه کنترل پیام‌رسان‌ها از آنها تبعیت نمی‌کنند؟!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: معلم یکی از مکتب‌خانه‌های قدیم، درد کمر داشت و نشسته نماز می‌خواند. روزی یکی از شاگردان خطایی کرده بود و استاد بلند شد و دنبالش کرد که او را تنبیه کند. شاگرد گفت؛ استاد! خدا را نشسته عبادت می‌نمایی و ایستاده معصیت می‌کنی؟! 

