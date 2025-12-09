*پروفسور کره‌ای با استدلال ساده و با در نظرگرفتن پهنای ایران و کوچک بودن فلسطین می‌گوید؛ اگر جنگ ۲ هفته طول می‌کشید ایران آنجا را به سرزمین مرگ تبدیل کرده، نابودشان می‌کرد. برخلاف کسانی که این جا زور می‌زنند روایت نادرستی ارائه دهند، از نگاه دیگران ایران فاتحِ خویشتن‌دار و اخلاق‌مدار جنگ است.

سیاوشی

* فلسطین، جهانی‌ترین آرمان برای عدالت‌خواهی و همبستگی انسانی و عمیق‌ترین زخم بر وجدان بشریت است. به همین دلیل جامعه جهانی مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد که نه فقط در لفظ، بلکه با اقدام مؤثر از مقاومت مشروع فلسطین حمایت و برای پایان اشغال و تحقق حق تعیین سرنوشت تلاش کند.

منجی

* یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد که با گذشت پنج ماه از جنگ با ایران، روند بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در اراضی اشغالی تقریبا متوقف شده و هزاران نفر به‌دلیل تأخیرهای اداری و کمبود شدید نیروی کار، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این‌ها از نشانه‌های آن فرمایش آقاست که فرمودند دشمنان در حمله به ایران کتک خوردند و برگشتند.

نورائی

* ترامپ خود را معمار نظم جهانی معرفی می‌کند و ادعا می‌کند توانسته جنگ‌ها را پایان دهد و کشورهای جهان را به پذیرش منافع آمریکا وادار کند. ولی اگر دقیق‌تر شویم درمی‌یابیم که در واقع ترامپ بیشتر به نمایش قدرت و تبلیغات سیاسی علاقه دارد و واقعیت‌های میدانی را به کلی نادیده می‌گیرد. جمع‌بندی عملکردش در طی ۳۰۰ روز اخیر نشان می‌دهد او در تخریب نظم‌های جهانی بسیار موفق بوده، اما در بازسازی و ایجاد جایگزین‌های پایدار ناکام مانده است.

کمیلی فر

*افتتاح بزرگ‌ترین مجتمع کنسولگری جهان در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق توسط شیطان بزرگ‌، عملاً اقلیم را به مرکز اصلی فرماندهی و هماهنگی عملیات راهبردی واشنگتن در شمال عراق تبدیل کرده است. دولت و ملت عراق نباید بگذارند یک اسرائیل غاصب دیگری در کنار گوششان تأسیس شود!

خسروی

* یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مصارف، سامان دادن شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. این شرکت‌ها تقریباً نیمی از بودجه کشور را در اختیار دارند‌ اما جزئیات عملکرد و هزینه‌های آنها شفاف نیست. بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و به‌دلیل نبود نظارت کافی، منشأ رانت، هزینه‌های غیرضروری، حقوق‌های نامتعارف و ناکارآمدی شده‌اند.

منشی زاده

* کوبی باردا که یک نویسنده صهیونیست و کارشناس روابط رژیم صهیونی و آمریکا است نگرانی رژیم تل‌آویو از نفرت روزافزون نسل جوان آمریکایی علیه این رژیم را مطرح کرده و گفته خصومت جوانان آمریکایی نتیجه سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض حقوق فلسطینیان است. این کارشناس صهیونیست هشدار داده ادامه سیاست‌های اشغالگرانه و تأثیرگذاری بر سیاست داخلی آمریکا ممکن است جایگاه بین‌المللی این رژیم را بیش از پیش تضعیف کند.

ستاری

* فرازی از وصیت‌نامه شهید علیرضا ملازاده یزدانی در‌باره حجاب: خواهرم! مبادا به نام آزادی، حجابت را از تو بگیرند و با تو و دیگر خواهرانم همانند یک شیء رفتار کنند.

صفوری

* امروز کشورمان با خودکفایی در تولید بیش از ۹۷ درصد داروهای مورد نیازش، توانسته جز ۱۰ کشور برتر جهان در صنعت داروسازی و رتبه ۱۵ پزشکی قرار‌ بگیرد. خدا را شکر می‌کنیم که اگر این پیشرفت‌ها نبود، با این دشمنان قدار معلوم نبود می‌خواستیم امروز چگونه مشکل دارویی مردم را حل کنیم.

ملکی

*به دولتمردان لبنان عرض می‌کنم که کدام کشور با خلع سلاح به جایی رسیده که شما می‌خواهید نیروهای دلسوز و مقاومت کشورتان را خلع سلاح کنید و کشورتان را تقدیم گرگ‌های اسرائیلی ‌نمایید! به سوریه و لیبی بنگرید!

تدینی

*مدعی‌العموم کجاست آیا کسی هست از شهید مظلوم خدمت دفاع کند؟ روزنامه زنجیره‌ای سازندگی نوشت؛ پس از چند سال وقفه سرانجام آمار تورم سال‌های پیش منتشر شد. داده‌ها نشان می‌دهد در دولت رئیسی تورم از مرز ۵۳ درصد عبور کرده و بالاترین تورم در دولت‌های پس از انقلاب را رقم زده است! این در حالی است که شهید مظلوم رئیسی دولت را با نرخ تورم ۴۵ درصد تحویل گرفت و با نرخ ۳۳ درصد تحویل داد.

شیخ‌الاسلام

*گزارش جنجالی کانال 14 اسرائیل از آینده وخیمی که در انتظارشان است، گفت؛ ایران و بازوهایش آن قدر می‌جنگند تا اسرائیل را نابود کنند. ایران و بازوهایش بی‌وقفه قوی و قوی‌تر می‌شوند و در حال پیشبرد و بازسازی همان استراتژی حلقه محاصره ایرانی در اطراف ما هستند، ایران دست برنخواهد داشت و هرگز تسلیم نخواهد شد، آتش ایدئولوژی که آنها را هدایت می‌کند نه تنها خاموش نشده بلکه حتی شعله‌ورتر هم شده است!

عروجی

*در ۱۰ سال گذشته ۱۴۵۷ نفر قربانی تیراندازی در مدارس و دانشگاه‌های آمریکا بودند و این کشور با بدهی‌های کلان و فقر و... توان اداره کشورش را ندارد و دائم مثل گرگ پنجه به صورت کشورهای دنیا می‌کشد!

پوررحیمی

*آمریکا و ترامپ سه شرط را برای ادامه مذاکره و توافق با ایران در نظر گرفته است. شرطی که شتر درخواب بیند پنبه‌دانه! غنی‌سازی صفر در خاک ایران، قطع همکاری با جریانات مقاومت و کاهش برد موشکی! یعنی تسلیم شدن در برابر وحشی‌ترین موجودات روی زمین. هیهات‌منا‌الذله!

خوشرو

* بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، فعالیت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط بخش خصوصی برای نخستین بار مجاز شد. انتظار می‌رود این اقدام، موتور واقعی اقتصاد را برای جذب سرمایه خارجی روشن کند.

سخایی

* با ورود ده‌ها هواپیما به شبکه ناوبری هواپیمایی تا پایان سال شاهد جهش ناوگان هوائی کشورمان هستیم. از سوی دیگر توسعه مراکز تعمیر و نگهداری و ارتقای توان تعمیراتی کشور باعث شده تعداد کمتری از هواپیماها به دلیل مشکلات فنی زمین‌گیر شوند که باید گفت گامی اساسی در افزایش پایداری و ایمنی پروازها محسوب می‌شود.

پاکباز

* بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در هفت‌ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی بودجه برای نخستین بار به ۵,۵ برابر درآمدهای نفتی رسید که بی‌سابقه است. این نسبت نشان‌دهنده جایگاه برجسته مالیات در ساختار مالی کشور و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‌باشد. این تحول را که نتیجه اجرای سیاست‌های هوشمندسازی، افزایش تمکین مؤدیان و توسعه حسابرسی سیستمی بوده است را باید به فال نیک گرفت و با ارتقای عدالت مالیاتی و استفاده از ابزار مالیاتی رشد اقتصادی را در برنامه هفتم توسعه دنبال کرد.

خالویی

* طبق گزارش شرکت لیزینگ رایان ‌سایپا، این شرکت در مجموع ۱۳۲۴ میلیارد تومان وام به چندین شرکت برای خرید کالاهایی مثل برنج و عدس پرداخت کرده که هیچ‌گاه بازنگشته است! برنج و عدس چه کاربردی در خودروسازی دارد؟

مقدسیان

* ناترازی تولید و مصرف بنزین در سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده، بدون یک سیاست بلندمدت و شفاف، این مشکل نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه با افزایش تعداد خودرو‌ها و رشد مصرف، فشار‌های بودجه‌ای و اقتصادی شدیدتری ایجاد خواهد کرد.

دانا

* مسئولان دولتی! بازنشسته با حقوق ۱۳ میلیونی چگونه برنج ۳۶۰ هزار تومانی بخرد و شرمنده خانواده و بچه‌هایش نشود؟ چرا یارانه این قشر را بدون دلیل قطع می‌کنید؟

کزازی

*چرا بانک‌ها به کارمندان خودشان وام‌های قابل توجه می‌دهند ولی وقتی نوبت به وام ازدواج و فرزندآوری می‌رسد با بهانه‌های مختلف از باز کردن گره جوانان طفره می‌روند؟

اوجاری

* نتایج جدید پایش سوخت نیروگاه‌های استان تهران که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر شده، نشان می‌دهد سوخت مصرفی نیروگاه ری به‌ شدت آلاینده و بسیار دور از استانداردهای مجاز است. چرا مسئولان امر نسبت به سلامت مردم جنوبی‌ترین نقاط پایتخت بی‌تفاوت هستند؟

کتولی