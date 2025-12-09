همکاری چین، روسیه و هند در حوزه انرژی بی اعتنا به تحریمهای آمریکا
سرویس خارجی-
در حالی که آمریکا و اروپا تحریمهای شدیدی را در حوزه انرژی علیه روسیه وضع کردهاند، هند و چین بیاعتنا به تحریمهای آمریکا همکاریهای خود را با روسیه در حوزه انرژی افزایش دادهاند.
جنگ اوکراین در همه حوزهها به ضرر کییف و به نفع روسیه در حال پیشروی است. در حوزه میدانی گزارشها از پیشروی ارتش روسیه در تمامی خطوط مقدم جنگ حکایت دارد. دیروز ژنرال «والری گراسیموف» رئیس ستادکل نیروهای مسلح روسیه از تداوم پیشروی نیروهای مسلح این کشور در تقریبا تمامی جبههها در اوکراین خبر داده و تاکید کرد که به دست گرفتن کنترل «کراسنوآرمیسک» گامی مهم در پیشرویها در دونباس و کنترل آن بوده است. در مذاکرات نیز همه چیز به نقطه صفر بازگشته است و زلنسکی پس از دیدار با سران کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس در لندن و ظاهراً به توصیه آنها بار دیگر اعلام کرده است که واگذاری سرزمینهای اوکراین را که در طرح ترامپ آمده است نمیپذیرد. ترامپ تهدید کرده است اگر زلنسکی این طرح را نپذیرد همه کمکهای نظامی و اقتصادی به اوکراین را متوقف خواهد کرد.
در حوزه تحریمها نیز تاکنون تمامی فشارهای اروپا و آمریکا و حملات اوکراین به نفتکشهای روسی نهتنها نتوانسته صادرات نفت و گاز روسیه را متوقف کند بلکه گزارشها نشان میدهد که روسیه با گسترش همکاریهای خود با کشورهایی مثل هند و چین توانسته تمامی این تلاشها را خنثی کند. هفته گذشته در راستای همین راهبرد پوتین در سفر به دهلینو چندین قرارداد در حوزه انرژی با هند امضا کرد. براساس گزارشها از زمانی که روسیه زیر تحریمهای غرب قرار گرفت، هند به یکی از بزرگترین خریداران نفت ارزان روسیه تبدیل شد. خبرگزاری تاس نوشته بود در این سفر، 10 سند و بیش از ۱۵ توافقنامه و تفاهمنامه بین نهادهای تجاری و غیرتجاری دو کشور در حوزههای مختلف از جمله انرژی به امضا رسیده است.
بلومبرگ: چین اهمیتی به تحریمها نمیدهد
روسیه همزمان روابط خود را با چین دیگر قدرت بزرگ جهانی هم در حوزه انرژی گسترش داده است. آنطور که تارنمای شبکه خبری بلومبرگ نوشته است: نخستین محموله گاز طبیعی مایع روسیه پس از تحریمهای آمریکا وارد پایانه وارداتی چین شد که جدیدترین نشانه از افزایش همکاریهای گسترده میان مسکو و پکن در زمینه انرژی محسوب میشود. براساس این گزارش کشتی «والرا» که مهرماه محمولهای از تاسیسات «پورتووایا» زیرشاخه شرکت «گسپروم» در دریای بالتیک را بارگیری کرده بود، روز دوشنبه وارد پایانه وارداتی «بیهای» در جنوب چین شد. کشتی و تاسیسات نامبرده هر دو در دولت جو بایدن رئیسجمهوری پیشین آمریکا برای جلوگیری از رشد صادرات گاز طبیعی مایع مسکو تحریم شده بودند.
به نوشته بلومبرگ چین طی ماههای اخیر بیاعتنا نسبت به تحریمهای یکجانبه، واردات گاز خود از روسیه را افزایش داده و مناسبات تجاری خود را با مسکو تقویت کرده است. پکن همچنین فشارهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری کنونی آمریکا بر نفت روسیه را نادیده گرفته است و براساس این گزارش مجموع صادرات دریایی گاز مایع روسیه به چین از شهریور تا آبان ۱۴درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش داشته و محموله کشتی والرا نوزدهمین خرید چین از گاز مایع تحریمی روسیه از شهریورماه است.
به گزارش ایرنا تارنمای «اویلپرایس» هم در این زمینه نوشت: ورود این محموله تحریمی به پایانه وارداتی چین نشانگر بیاعتنایی طرفین به تحریمهای آمریکا و تقویت تجارت انرژی سودمند برای طرفین است. در این معادله، چین نفت و گاز ارزان میخرد و روسیه نیز بازاری برای فروش کالاهای تحریمی خود دارد. به نوشته اویلپرایس روسیه در ماههای اخیر گامهایی برای فروش گاز تحریمی خود برداشته و صادرات فزاینده «آرکتیک الانجی ۲» به چین علیرغم تحریمهای بریتانیا، اروپا و آمریکا نمونهای از این تلاشهاست. ازسرگیری صادرات از این تاسیسات نشانگر این است که صبر مسکو لبریز شده و میتواند آزمونی برای تمایل دولت ترامپ به تحریم مشتریان چینی گاز روسی باشد.
دو راهی اروپا
همزمان با گسترش مناسبات روسیه با هند و چین در حوزه انرژی، اروپا همچنان نسبت به پایاندادن به وابستگی خود به روسیه در حوزه انرژی بر سر دوراهی گیر کرده است. تصمیم جدید اتحادیه اروپا درباره قطع واردات گاز از روسیه تا سال ۲۰۲۷ این پرسش را مطرح میکند که آیا نرخهای بالاتر قبض گاز و فشار بر صنایع انرژی محور و اختلافات سیاسی در قاره سبز، بروکسل را چنان که ادعا میکند به امنیت و استقلال دلخواه سوق میدهد و یا این که این آغازی برای یک بحران جدید خواهد بود. به گزارش سیانان طبق توافق جدید، کشورهای عضو، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۶ متوقف خواهند کرد و واردات گاز از طریق خط لوله تا نوامبر ۲۰۲۷ (آبان 1406) متوقف خواهد شد.
براساس گزارشها تلاش برای توقف خرید گاز از روسیه در چهار سال گذشته به دلیل وابستگی عمیق بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به انرژی روسیه با مشکل مواجه شد. در توافق جدید برای مجارستان و اسلواکی استثناهایی در نظر گرفته شده است تا در صورت اختلال در تأمین، بتوانند همچنان از گاز روسیه استفاده کنند. براساس دادههای اتحادیه اروپا، وابستگی بلوک اروپایی به گاز روسیه که پیش از حمله تمامعیار به اوکراین حدود ۵۰درصد
بود، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱۳درصد کاهش یافت؛ اما با وجود این کاهش شدید، ارزش صادرات گاز روسیه به اروپا همچنان به ۱۰ میلیارد یورو رسید. بلژیک، فرانسه و اسپانیا همچنان
الانجی روسیه را از طریق محمولههای انتقالی دریافت میکردند.
اروپای همچنان نگران!
بلومبرگ در گزارش دیگری به نقل از منابع خود از نگرانی دیگر اروپاییها خبر داده و نوشته است: مقامات اروپا نگرانند دونالد ترامپ با مسکو به توافقی دست یابد که براساس آن، حامیان باقیمانده کییف، بدون حمایت نظامی یا امنیتی واشنگتن، مدیریت این درگیری را برعهده بگیرند. یک مقام اروپایغربی که بلومبرگ به او استناد کرده، بدترین سناریوی ممکن را خروج کامل نیروهای آمریکایی، لغو فشار بر روسیه، ممنوعیت استفاده از سلاحهای آمریکایی توسط اوکراین و پایاندادن به تبادل اطلاعات توصیف کرده است. به گفته وی گزینه کم اهمیتتر این خواهد بود که آمریکا از مذاکرات خود را بیرون بکشد اما همچنان به فروش تسلیحات به ناتو برای انتقال به اوکراین ادامه دهد در حالی که همکاری اطلاعاتی همچنان پابرجا بماند. به گزارش ایرنا به نقل از بلومبرگ این نگرانی در میان اروپاییها با انتشار سند ۳۳ صفحهای استراتژی امنیت ملی ترامپ بیشتر شده است؛ سندی که در آن هشدار داده شده است اروپا در صورت عدم اصلاح سیاست و فرهنگ خود، در معرض خطر «محوشدن» قرار دارد. این سند، شرکای اروپایی واشنگتن را به داشتن «انتظارات غیرواقعبینانه» در مورد این درگیری و نشان دادن «عدم اعتمادبهنفس» در تعامل با روسیه متهم کرد. دیروز همچنین ترامپ مقاله نیویورکپست با عنوان «اروپاییهای ناتوان فقط میتوانند خشمگین باشند، در حالی که ترامپ بهحق، آنها را از توافق اوکراین کنار میگذارد» را به مخاطبان خود پیشنهاد کرد و عملاً نشان داد که نگرانی سران اروپا از این که ترامپ آنها را کنار گذاشته است بیدلیل نیست.