یدیعوت آحارونوت: اسرائیل قبل از7 اکتبر قصد حمله به غزه و ترور رهبران حماس را داشت

روزنامه عبری «يديعوت آحارونوت» دیروز سه‌شنبه به نقل از «افسران» صهیونیست اعلام کرد این رژیم قبل از عملیات هفتم اکتبر حماس، برنامه ترور «محمد ضیف» و «یحیی سنوار» و حمله به غزه را آماده کرده بود. این اعتراف مهم است چراکه پاسخ شبهات زیادی را می‌دهد.

پس از عملیات تاریخی 7 اکتبر 2023 که بزرگ‌ترین ضربه نظامی، اطلاعاتی و امنیتی به رژیم صهیونیستی بود، صهیونیست‌ها برای بازگرداندن توازن از دست‌رفته، با کمک ناتو و آمریکا و به روزترین سلاح‌های کشتار، یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های قرن را در باریکه کوچک غزه مرتکب شدند و بیش از 70 هزار غیرنظامی را قتل‌عام کردند. غزه با خاک یکسان شد و زنان و کودکان زیادی نیز قتل‌عام شدند. این جنایات قرون وسطایی، رژیم صهیونیستی را به منفورترین در دنیا تبدیل کرده است. در این بین عده‌ای با اشاره به این حجم از ویرانی و جنایت، نتیجه گرفتند که حماس، با انجام عملیات 7 اکتبر مسیر این جنایت را برای صهیونیست‌ها هموار کرد و نباید این عملیات را انجام می‌داد. اگرچه پاسخ‌های معقولی به این شبهات داده شده است اما دیروز روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارشی را منتشر کرد که تیر خلاص را به این شبهات وارد کرد.

این روزنامه فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی پیش از عملیات هفتم اکتبر برای حمله به حماس طرحی را آماده کرده بود. طبق این گزارش، طرح شامل حمله‌ای غافلگیرانه بود که با ترور شهید محمد ضیف و شهید یحیی سنوار آغاز و پس از آن، یورش زمینیِ محدود به نوار غزه انجام می‌شد.

این گزارش مبتنی بر شهادت گروهی از افسران ارشد ارتش اشغالگر به کمیته «تورگمن»- که در ماه‌های اخیر کیفیت تحقیقات انجام شده توسط ارتش در مورد شکست عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را بررسی کرده- تهیه شده است. این شهادت‌ها به عنوان «یکی از حساس‌ترین مسائل در دو سال پیش از جنگ» توصیف شده و نشان می‌دهد که فرماندهی جنوبی طرح‌های عملیاتی برای ترور سنوار و ضیف تدوین کرده بود، اما این طرح‌ها علی‌رغم توصیه‌های افسران ارشد اجرا نشدند، زیرا ارتش بر آمادگی برای جبهه شمالی تمرکز داشت و رده سیاسی همواره از آغاز عملیات در غزه در دوره‌های آرامش خودداری می‌کرد. طبق گزارش این روزنامه، اطلاعات به دست آمده از رایانه‌های حماس در نوار غزه در طول جنگ نشان داد که این جنبش قصد داشت حمله‌ای را بین عید فصح در سال ۲۰۲۳ و آنچه اسرائیل «روز استقلال» می‌نامد، با اشاره به سالگرد اشغال فلسطین، انجام دهد. این نقشه همزمان با تعمیق شکاف در سرزمین‌های اشغالی ناشی از طرح فعلی دولت برای تضعیف قوه قضائیه و تشدید اعتراضات علیه آن، برنامه‌ریزی شده بود. اعضای کمیته تورگمن همچنین شهادت‌هایی را در مورد یک طرح متقابل که در آن دوره و همچنین در یک دوره موازی یک سال قبل از حمله حماس مورد بحث قرار گرفته بود، بررسی کردند. این طرح متقابل شامل طرحی برای ترور سنوار و ضیف بود که برخی از جزئیات آن در مارس گذشته در یدیعوت آحارونوت فاش شده بود.

طبق یکی از شهادت‌های ارائه شده توسط یک افسر ارشد به کمیته، فرماندهی جنوبی ارتش نه‌تنها طرح محدودی برای ترور سنوار و ضیف ارائه داد، بلکه طرح گسترده‌تری را که در آغاز دهه گذشته تهیه شده بود، ارائه داد که شامل چهار مرحله بود که با ابتکار غافلگیرانه اسرائیل برای ترور ضیف و سنوار به علاوه دو یا سه رهبر ارشد جنبش در سطح فرماندهان تیپ آغاز می‌شد، سپس تمام پایگاه‌های نظامی حماس که برای سرویس امنیت عمومی (شین‌بت) و اطلاعات نظامی شناخته شده بودند، بمباران می‌شد و پس از آن پروازهای هوائی تدریجی برای حمله به پایگاه‌های مرکزی حماس و جهاد اسلامی انجام می‌شد، در حالی که مرحله نهائی شامل ورود سه لشکر منظم، یعنی ۱۶۲، ۳۶ و ۹۸، در یک مانور زمینی محدود با هدف «پاکسازی» مناطق پرتاب موشک بود.

این گزارش حاکی از آن بود که سال‌ها، رده سیاسی به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، از حفظ حکومت حماس در نوار غزه حمایت می‌کرد. بنابراین، این طرح برای شکست قطعی این جنبش یا سرنگونی حکومت آن در نظر گرفته نشده بود، بلکه هدف آن وارد کردن خسارات قابل‌توجه و بی‌ثبات کردن آن و در نتیجه، جلوگیری از پیشروی آن برای سال‌های طولانی بود. طبق شهادت همان افسر، ستاد کل، براساس توصیه‌های بخش‌های عملیاتی و اطلاعاتی، در طول فرصت‌هایی که در یک سال‌ونیم قبل از عملیات «سیل‌الاقصی» پیش آمد، ابتکارات محدود و گسترده را رد کرد. گفتنی است پیش از این شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش مشابهی را منتشر و اعلام کرده بود، رژیم صهیونیستی پیش از 7 اکتبر برای حمله به غزه و ترور رهبران حماس برنامه‌ریزی کرده بود.

اسرای اسرائیلی را خودمان کشتیم

خبر دیگر این که، صهیونیست‌ها می‌گویند بسیاری از اسرای صهیونیست را خودشان کشته‌اند. به گفته رئیس سابق امور اسرای رژیم صهیونیستی، ارتش اشغالگر عامل عمده موارد مرگ اسرای این رژیم در غزه بوده است.

به گزارش فارس، «نیتسان آلون» ژنرال بازنشسته ارتش رژیم اسرائیل و رئیس سابق ستاد رسیدگی به اسرا و مفقودین ارتش این رژیم، در گفت‌وگویی جنجالی با روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» گفت که بیشتر اسرای اسرائیلی در منطقه جبالیا در شمال نوار غزه نه به دست جنبش حماس، بلکه بر اثر شلیک نیروهای ارتش رژیم اسرائیل کشته شده‌اند. آلون این کشته‌‌شدن‌ها را «نتیجه مستقیم خلاهای اطلاعاتی و هرج‌ومرج پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳» دانست و تأکید کرد: «بسیاری از گروگان‌ها زنده به غزه منتقل شده بودند، اما در جریان درگیری‌های سنگین و عملیات زمینی ارتش در جبالیا جان باخته‌اند». این مقام سابق نظامی که سال‌ها در مذاکرات مربوط به اسرای صهیونیست نقش داشته است، افزود: «از جمله تامیر نیمرودی که در حمله هوائی به ساختمانی کشته شد که ارتش اسرائیل از حضور او در آن بی‌اطلاع بود، همچنین شش گروگان دیگر که در دو حادثه جداگانه در خان‌یونس و رفح جان خود را از دست دادند».

به گفته آلون، ستاد پیگیری اسرای صهیونیست بلافاصله پس از عملیات ۷ اکتبر تشکیل شد، اما در همان آغاز با «هرج‌ومرج گسترده» روبه‌رو بود و... آمار اولیه نشان می‌داد ۳۱۴۶ نفر مفقود شده‌اند، اما بعداً این رقم به ۲۵۱ نفر تأیید شده کاهش یافت. این ژنرال بازنشسته همچنین گفت که به دلیل جابه‌جایی مداوم اسرای صهیونیست توسط حماس، روند ردیابی به‌شدت پیچیده شد. آلون تأکید کرده است که «ترس از حملات هوائی اسرائیل بارها در روایت‌های اسرای آزادشده تکرار شده است.»