1311 شکایت از کلیسای کاتولیک نیویورک به اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان

کلیسای کاتولیک در نیویورک و ۱۳11 شاکی اعلام کردند برای حل‌و‌فصل ادعاهای سوءاستفاده جنسی موافقت کرده‌اند که این اقدام می‌تواند منجر به یکی از بزرگ‌ترین غرامت‌های تاریخ کلیسا در آمریکا شود.

پرونده علیه کلیسای کاتولیک رومی در نیویورک بیش از ۱۳۱۱ شاکی دارد که ادعاهایشان مربوط به سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۰ است. اسقف‌نشین نیویورک به تاریکی گذشته اذعان کرد و گفت: «امیدوار است به یک توافق جهانی دست یابد که بیشترین غرامت مالی ممکن را برای بازماندگان قربانی فراهم کند.» این اسقف‌نشین اعلام کرد

که کارکنان خود را تعدیل کرده، هزینه‌ها را کاهش داده و دارایی‌های املاک و مستغلات را به امید جمع‌آوری ۳۰۰ میلیون دلار برای قربانیان، برای فروش گذاشته است. خبرگزاری «رویترز» در گزارشی نوشت که پرونده‌های مشابه علیه کلیسای کاتولیک رومی در آمریکا منجر به میلیاردها دلار غرامت شده، چون مشخص شده است که کشیش‌ها

و کارکنان کلیسا برای دهه‌ها از کودکان سوءاستفاده جنسی کرده‌اند و همزمان توسط سلسله مراتب کلیسا محافظت می‌شدند.