کمیسیون اروپا علیه تخلفات گوگل تشکیل پرونده داد
کمیسیون اروپا با گشودن یک پرونده تحقیقاتی رسمی علیه گوگل اعلام کرد درباره تحمیل شرایط ناعادلانه این پلتفرم علیه ناشران اروپایی تحقیق میکند.
این کمیسیون اعلام کرد که در حال بررسی این اتهام است که آیا این غول فناوری آمریکایی با تحمیل شروط ناعادلانه به ناشران و اعطای دسترسی ممتاز به این محتوا برای سامانههای خود، رقابت را در بازار خدمات هوش مصنوعی در اروپا مخدوش کرده است یا خیر. به گزارش ایرنا این اقدام در ادامه شکایت رسمی «ائتلاف ناشران مستقل» در تابستان سال جاری صورت میگیرد. این ائتلاف اروپایی پنج ماه پیش با ارسال شکایتی به کمیسیون اروپا، قابلیت «مرورهای هوش مصنوعی» گوگل را به سوءاستفاده از قدرت بازار متهم کردند. بهگفته این ناشران، نمایش خلاصههای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در بالای نتایج جستوجو، بخش قابلتوجهی از ترافیک و درآمد تبلیغاتی را از سایتهای خبری و رسانهای دور کرده و مستقیماً به نفع محصولات گوگل تمام میشود.