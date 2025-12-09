سردار شکارچی: امروز از ۲۳ خرداد قویتریم
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ضمن شناسایی و ترمیم کاستیها، قدرت خود را افزایش دادهاند و امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تجاوز آمادگی دارند.
سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه بازدید مسئولان فرهنگی کشور از نمایشگاه هوافضای سپاه تأکید کرد: همه تجهیزات ارائه شده «تماماً بومی» و حاصل تلاش دانشمندان جوان، نیروی هوافضا و وزارت دفاع است.
دشمن در جنگ 12 روزه برای توقف درگیری
به «خواهش و پیامرسانی» متوسل شد
وی با اشاره به نبرد ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن با وجود برخورداری از پیشرفتهترین سامانههای دفاعی و حمایت همهجانبه نظام سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در میدان شکست خوردند و برای توقف درگیری به «خواهش و پیامرسانی» متوسل شدند.
سردار شکارچی افزود: نیروهای مسلح ضمن شناسایی و ترمیم کاستیها، قدرت خود را افزایش دادهاند و امروز به مراتب بیشتر از روز آغاز تجاوز آمادگی دارند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به الگوبرداری دشمن از پهپادهای ایرانی تصریح کرد: چه افتخاری بالاتر از اینکه مدعیان ابرقدرتی در برابر پهپاد ایرانی زانو بزنند و از آن کپی کنند؛ این رخداد نشانه خلأ راهبردی دشمن در حوزه نظامی است و نیروهای مسلح به ویژه، هوافضای سپاه «خار در گلوی نظام سلطه» هستند.
سردار شکارچی تاکید کرد: رجزخوانیهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از سر توهم است و تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه نشان داد این توهم در میدان واقعی نبرد به شکست ختم میشود.
وی همچنین با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت زهرا(س) به خانوادههای شهدا، بهویژه خانواده شهدای اقتدار و هوافضا، گفت: نام و یاد حضرت زهرا(س) در مسیر شکلگیری و بالندگی توان موشکی، پهپادی، پدافند هوایی و هوافضائی کشور نقش محوری داشته است. ذکر و توسل فاطمی در سیره شهدایی چون حسن تهرانیمقدم، امیرعلی حاجیزاده، محمود باقری و سایر شهدای والامقام نیروی هوا فضا جاری بود و امروز نیز همین مسیر ادامه دارد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: نشانههای افول آمریکا و قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط، آینده منطقه را روشنتر کرده است.
سردار شکارچی با اشاره به رزمایش بینالمللی سهند با مشارکت ۱۰ کشور اصلی عضو شانگهای و
۴ کشور میهمان، گفت: میزبانی ایران در بخش دفاعی، امنیتی و مقابله با تروریسم در رزمایش سهند و همایش بینالمللی عملیات روانی، رسانهای و شناختی در آینده، نشاندهنده جایگاه فعال جمهوری اسلامی در پیمان شانگهای و شکست پروژهسازی انزوای ایران از سوی دشمنان است. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب اسلامی قربانی ترور بوده، با میزبانی نخستین رزمایش مقابله با تروریسم شانگهای، تجربه میدانی خود را در اختیار اعضا قرار داد.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین از فروپاشی تشکیلاتی داعش با محوریت ایران و فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی، آوارگی منافقین و شکستهای پی درپی گروهکهای تروریستی به ویژه تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان نمونههایی از دستاوردهای ضدتروریستی ایران یاد
کرد.
سردار شکارچی با بیان اینکه همافزایی کشورهای عضو شانگهای یک قدرت مستقل و قوی در برابر نظام سلطه غرب است، افزود: حضور فعال ایران در این سازوکار نشان داد کشور پس از جنگ اخیر نهتنها ضعیف و منزوی نشده بلکه با صلابتتر از گذشته در میادین راهبردی و مهم حضور مؤثری و قدرتمند دارد و لذا ایران قوی در مسیر اقتدار بیشتر، قویتر از قبل نیز خواهد شد.
معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح از برنامه میزبانی ایران برای همایش عملیات روانی، رسانهای و شناختی بینالمللی شانگهای در بهار سال آینده خبر داد.