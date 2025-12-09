سخنگوی شورای نگهبان گفت: شهدایی نظیر شهید طهرانچی ثابت کردند با علم می‌توان خار چشم دشمن بود.

دکتر ‌هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: روز دانشجو را به شما که آینده نزدیک کشور در دست شماست تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر و شهدای دانشگاهی و شهدای دانشگاه شهید بهشتی را گرامی می‌دارم، به ویژه شهید طهرانچی و فکر نمی‌کنم هیچ دانشگاهی به اندازه دانشگاه شهید بهشتی، شهید در این جنگ تقدیم کرده باشد و دشمن نشان داد به هیچ مبنایی پایبند نیست. حتی از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده می‌کند؛ شهدایی نظیر شهید طهرانچی ثابت کردند با علم می‌توان خار چشم دشمن بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با کُشتن و به شهادت رساندن دانشمندان خط علم متوقف نمی‌شود. در جنگ ۱۲ روزه ۲۵ نفر از خانواده ناظران شورای نگهبان به شهادت رسیدند.

به گزارش مهر، وی بیان داشت: باید جای خالی شهدا را پُر کنیم و بیشتر تلاش کنیم تا کشور بیشتر به قله‌های اقتدار دست یابد.

طحان نظیف در بخشی از سخنانش قانون اساسی را در مقایسه با دوره پیشا قانون اساسی، نعمت دانست و افزود: ما دوره پیشا قانون اساسی را تجربه نکردیم و فرض ما این است که همواره حق رأی، حق تحصیل، کرامت و آزادی همیشه بوده است در حالی‌که این‌طور نبود. شاهی بوده که اراده او برقرار بوده؛ تاریخ باید برای همه نسل‌ها منطبق با ادبیات خودشان روایت شود و اگر روایت نکنیم، کسانی طبق میل خودشان روایت می‌کنند.

وی گفت: مهم‌ترین ارزش‌ها و ضوابط اداره یک کشور در قانون اساسی است. همین‌طور فصلی به نام حقوق ملت در قانون اساسی داریم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حقوقی که قانون اساسی برای مردم ما به ارمغان آورده در کجای تاریخ این سرزمین وجود داشته؟ تا بوده مردم رعیت بودند اما با پیروزی انقلاب اسلامی حق تعیین حکومت خود را به دست آوردند.

طحان نظیف به شهادت شهید رئیسی در سفر کاری پرداخت و ادامه داد: همه ناراحت فقدان رئیس‌جمهور بودیم اما نگران نبودیم چرا که قانون اساسی این موقعیت را هم پیش‌بینی کرده بود و حتی در جنگ ۱۲ روزه اگر مرور کنیم، فرماندهان ارشد نظامی ما پی‌در‌پی به شهادت رسیدند و جایگزین‌های آنها توسط فرماندهی معظم کل قوا منصوب شدند. این نکته مهمی است که قدردان چنین قانونی باشیم و قدرشناسی آن به شناختش است. باید انتظار داشته باشیم دانشجویان بیشتر به آن مراجعه و آن را مطالعه کنند.

وی گفت: حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه را منشأ تحولات اجتماع می‌دانستند، رهبری فرمودند گفتمان سازی انجام شود و اینکه چه چیزی برای جامعه مهم باشد یا نباشد توسط دانشجویان و دانشگاهیان تعیین می‌شود. این قانون باید در دستان شما باشد و مطالبات‌تان را از طریق آن پیگیری کنید. نقش شما فرق دارد و تعیین اولویت‌های دولت را در دست دارید.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی می‌تواند نظام سلطه را به چالش بکشد، اظهار داشت: اگر به قانون مراجعه کردیم آرمان‌هایش مطالبه ما می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره نظارت بر عملکرد مسئولین و آسیب به محیط زیست، به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل ۵۰ قانون اساسی کامل است و هر میزان پایبند به قانون بودیم پیش رفتیم و مسئولان و دستگاه‌ها مطابق قانون وظایف خود را انجام می‌دهند و قضاوت عملکرد آنها با شماست.

طحان نظیف همچنین عنوان کرد: سامانه نظرات اعضای شورای نگهبان را سال‌ها قبل راه‌اندازی کردیم. مشروح مذاکرات شورای نگهبان، گزارش استدلال‌های شورای نگهبان و تمام مصوبات بعد از انقلاب در این سامانه به صورت شفاف و به‌روز وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در شورا بیشترین مطالب را درباره قانون انتخابات مطرح کردیم، تا زمانی که قانون اصلاح نشود باید همین قانون ملاک عمل باشد.