دولت بر افزایش نقش زنان در مدیریت تأکید دارد

وزیر کشور با تأکید بر موضع رسمی دولت مبنی بر حمایت عملی از بانوان، اعلام کرد: عملکرد زنان در پست‌های فرمانداری و بخشداری در بسیاری حوزه‌ها بالاتر از میانگین آقایان ارزیابی شده است.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در حاشیه نشست با فرمانداران و بخشداران زن سراسر کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که عملکرد بانوان در وزارت کشور را چطور می‌بینید؟ گفت: اگر آقایان ناراحت نشوند، باید بگویم در بخش‌هایی که فرمودید - فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران - میانگین عملکرد بانوان، الحمدلله بالاتر بوده است.

وی ادامه داد: در مجموعه وزارت کشور حدود ۵۰۰۰ نفر بانوی شاغل داریم و بیش از ۴۶۰۰ نفر از بانوان در پست‌های مسئولیتی فعالیت می‌کنند. در سطح کارشناسی که تعداد زیادی فعال هستند؛ اما در سمت‌های مدیریتی مانند معاون اداره، رئیس اداره و بالاتر، حدود ۴۷۰۰ بانو مشغول خدمت‌اند. وزیر کشور اظهار کرد: در سطوح بالاتر نیز، از معاون وزیر و معاون استاندار گرفته تا فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران، حضور بانوان چشمگیر است. امروز حدود ۳۷۰۰ بانوی دهیار در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که این یک افتخار بزرگ است. البته این مسیر رو به رشد است و گام‌های مهمی برداشته شده، اما کافی نیست و باید تعداد بانوان در این جایگاه‌ها بیشتر هم بشود. مؤمنی گفت: ما در میان بانوان فرماندار و بخشدار، بانوان اهل سنت نیز داریم که در پست‌های مسئولیتی مشغول فعالیت هستند. یکی از مشکلات جدی مجموعه وزارت کشور این است که حقوق و مزایای کارکنان، از میانگین سایر وزارتخانه‌ها پایین‌تر است. این موضوع اصلاً متناسب با جایگاه و حجم مسئولیت‌ها نیست. وزیر کشور با اشاره به برنامه‌های دولت برای به‌کارگیری از ظرفیت بانوان به صورت حداکثری اظهار کرد: البته قول داده شده و رئیس‌جمهور محترم هم دستور داده‌اند که این وضعیت اصلاح شود. بانوان وزارت کشور نیز اخیراً افزایش چشمگیری در حقوق داشته‌اند و ما همچنان به‌طور ویژه پیگیر ارتقای وضعیت حقوق و مزایای کارکنان هستیم. مؤمنی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که موضع وزارت کشور راجع به قانون مهریه را جویا شد، گفت: درباره موضع وزارت کشور نسبت به حمایت از زنان نیز باید بگویم موضع رسمی دولت توسط معاون محترم امور زنان رئیس‌جمهور اعلام شده و وزارت کشور نیز دقیقاً همان موضع را دارد که حمایت جدی و عملی از بانوان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در پاسخ به پرسش دیگر که راجع به نقش زنان در حفظ وحدت و انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بیان کرد: در خصوص نقش زنان در حفظ اعتقادات، جنگ ۱۲ روزه و نکاتی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، باید گفت بانوان نقش بسیار ویژه‌ای داشته‌اند؛ از دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدا در اوایل دهه ۶۰ گرفته تا نقش‌آفرینی در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه. رهبر معظم انقلاب فرمودند:

«من از ۹۰ میلیون ایرانی، به‌ویژه بانوان، تشکر می‌کنم.» حضور زنان در همبستگی ملی، مشارکت سیاسی و همه عرصه‌های اجتماعی واقعاً نقشی بی‌بدیل داشته است. نمونه‌ آن را امروز در وزارت کشور هم مشاهده فرمودید.