استرالیا از امروز اولین کشور در جهان خواهد بود که رسانه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع و دسترسیِ آنها را به پلتفرم‌هایی از جمله تیک‌تاک و یوتیوب غیرممکن می‌کند.

به گزارش ایسنا، این ممنوعیت از سوی کشورهای دیگری که در حال بررسی اقدامات مشابه براساس سن هستند به دقت زیر نظر گرفته شده است چراکه نگرانی‌ها در مورد تأثیرات رسانه‌های اجتماعی بر سلامت و ایمنی کودکان در سراسر دنیا افزایش یافته است.

در ادامه به نقل از خبرگزاری رویترز، خلاصه‌ای از اقدامات سایر کشورها و شرکت‌های فناوری برای تنظیم دسترسی به رسانه‌های اجتماعی آمده است.

استرالیا

قانونی مهم که در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی تصویب شد، پلتفرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی را مجبور می‌کند از روز چهارشنبه دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را مسدود کنند و این، یکی از سخت‌ترین مقررات جهان است که پلتفرم‌های اصلی فناوری را هدف قرار می‌دهد. شرکت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند، ممکن است با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹.۵میلیون دلار استرالیا (۳۲.۸میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند.

انگلیس

قانون ایمنی آنلاین، استانداردهای سختگیرانه‌تری را برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تعیین می‌کند از جمله در نظر گرفتن محدودیت‌های سنی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی به محتوای مضر. این قانون در سال ۲۰۲۳ تصویب و اجرای آن از امسال (۲۰۲۵) آغاز شد. با این حال هیچ محدودیت سنی برای دسترسی به رسانه‌های اجتماعی تعیین نشده است.

چین

سازمان تنظیم مقررات فضای مجازی چین برنامه‌ای به نام «حالت خردسالان» را اجرا کرده است که مستلزم محدودیت‌های سطح دستگاه و قوانین خاص برنامه برای محدود کردن زمان استفاده از صفحه نمایش بسته به سن است.

دانمارک

دانمارک نیز در ماه نوامبر اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند و اکثر احزاب در پارلمان اعلام کردند که پیش از رأی‌گیری رسمی از این طرح حمایت خواهند کرد.

فرانسه

در سال ۲۰۲۳ میلادی، فرانسه قانونی را تصویب کرد که پلتفرم‌های اجتماعی را ملزم به دریافت رضایت والدین برای ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۵ سال می‌کند. اما به گفته رسانه‌های محلی، چالش‌های فنی تاکنون مانع اجرای آن شده است.

آلمان

در آلمان نیز افراد ۱۳ تا ۱۶ سال فقط در صورت رضایت والدین خود می‌توانند از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند. با این حال مدافعان حمایت از کودکان می‌گویند که کنترل‌ها کافی نیست.

ایتالیا

در ایتالیا، کودکان زیر ۱۴ سال برای ثبت‌نام در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی به رضایت والدین نیاز دارند، در حالی که از این سن به بالا نیازی به رضایت نیست.

مالزی

دولت مالزی در ماه نوامبر اعلام کرد که از سال آینده میلادی (۲۰۲۶)، استفاده از رسانه‌های اجتماعی را برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد.

نروژ

دولت نروژ در اکتبر ۲۰۲۴ پیشنهاد داد که سن مجاز کودکان برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی از ۱۳ سال به ۱۵ سال افزایش یابد. دولت همچنین کار روی قانونی برای تعیین حداقل سن مطلق ۱۵ سال برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی را آغاز کرده است.

ایالات ‌متحده

قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان، شرکت‌ها را از جمع‌آوری داده‌های شخصی از کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین منع می‌کند. چندین ایالت نیز قوانینی را تصویب کرده‌اند که رضایت والدین را برای دسترسی افراد زیر سن قانونی به رسانه‌های اجتماعی الزامی می‌کند، اما آنها با چالش‌های دادگاهی در زمینه آزادی بیان مواجه شده‌اند.

قانون اتحادیه اروپا

پارلمان اروپا در ماه نوامبر با قطعنامه‌ای موافقت کرد که حداقل سن ۱۶ سال را برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی الزامی می‌کرد تا «تعامل آنلاین متناسب با سن» تضمین شود.

مقررات خودِ فناوری

پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله تیک‌تاک، فیس‌بوک و اسنپ‌چت می‌گویند افراد برای ثبت‌نام باید حداقل ۱۳ سال سن داشته باشند. با این حال، مدافعان حفاظت از کودکان می‌گویند که این کنترل‌ها کافی نیستند و داده‌های رسمی در چندین کشور اروپایی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کودکان زیر ۱۳ سال دارای حساب‌های رسانه‌های اجتماعی هستند.