۱۷۸هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضائی وصول شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۱۷۸هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضائی در ۲۵ استان کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه کارگروه ویژه جلوگیری از فرارهای مالیاتی با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرائی مربوطه و معاونان دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران در این جلسه با بیان اینکه امروزه مالیات یکی از منابع درآمدی کشورهاست و زمینه آبادی و توسعه بسیاری از کشورها را فراهم آورده است، افزود: در کشور ما هم موضوع مالیات جایگاه بسیار مهمی دارد. در همین راستا ریاست قوه قضائیه بارها بر همکاری دستگاه قضائی با دولت در زمینه وصول مالیات تاکید کردند.
علی صالحی با اشاره به ضرورت شفافیت مالی در حوزه مالی، حسابرسی و بانکی در کشور، افزود: باید همکاری بینبخشی لازم در این رابطه صورت گیرد تا تخلفات مالیاتی به حداقل برسد. همچنین افزایش آگاهی عمومی مردم و فرهنگسازی در زمینه پرداخت مالیات بسیار با اهمیت است.
صالحی ادامه داد: بهروزرسانی و ترمیم سامانههای الکترونیک تشخیص و نظارت بر اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، ساماندهی چرخه شناسایی مؤدیان مالیاتی، شناسایی و حذف کدهای مالیاتی جعلی و تنظیم و ارائه ترازنامهها و حسابهای سود و زیان با اسناد و دفاتر خلاف واقع از جمله مواردی است که به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کمک میکند و باید در دستورکار دستگاههای ذیصلاح قرار گیرد. اگر گزارشی از تخلفات در هرکدام از این موارد به دستگاه قضائی واصل شود قطعا با جدیت و فوریت پیگیری و با متخلفان با صراحت برخورد خواهد شد.
کارتهای بازرگانی جعلی ابطال شود
وی در ادامه موضوع کارتهای بازرگانی جعلی را یکی از معضلات مهم در حوزه مالیات برشمرد و خواستار شناسایی و ابطال این کارتها توسط سازمان امور مالیاتی شد.
دادستان تهران از برخورد جدی با تخلفات در حوزه مالیات خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر پروندههای بزرگ با مبالغ هنگفت فرار مالیاتی در دادگستری استان وجود دارد که نیاز است با فوریت و جدیت پیگیری و تعیین تکلیف شوند.
تأکید بر پاسخ بموقع به استعلامات
از سوی سازمان امور مالیاتی
صالحی با انتقاد از عدم پاسخگویی بموقع به استعلامات توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: تاخیر در پاسخگویی به این استعلامات موجب تاخیر در رسیدگیها میشود، بنابراین لازم است نماینده ویژهای برای این امر تعیین شود تا پاسخگویی به استعلامات لازم سرعتگیرد.
وی ادامه داد: عدم اعلام بدهی مالیاتی شرکتها در زمان رسیدگی به پروندهها، عدم ارائه مستندات لازم در زمینه ارتکاب بزه در زمان طرح شکایت از شرکتها و عدم پاسخ سریع به استعالامات از مرکز دادههای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از دیگر موارد و مشکلاتی است که دستگاه قضائی در جریان رسیدگی به تخلفات مالیاتی با آنها مواجه است که لازم است سازمان امور مالیاتی برای رفع این مشکلات ورود جدی داشته باشد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: در اجرای مواد ۲۱۱ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با ورود نماینده دستگاه قضائی در ۲۵ استان در سال ۱۴۰۳ شاهد وصول ۱۷۸هزار میلیارد تومان مالیات در کشور بودیم. این رقم در ۸ماهه سال ۱۴۰۴ نیز ۷۹هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده است.
سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضائی یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار نظام است که انصافاً در سالهای اخیر برای احقاق حق مردم و دولت تلاشهای فراوانی را داشته است. امروز بین قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی همکاری خوبی وجود دارد که امیدوارم این همکاریها تداوم داشته باشد.