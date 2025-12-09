فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۹۷۳
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
کشف و ضبط ۶۷۱ تُن برنج احتکارشده در شورآباد شهرری

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از کشف ۶۷۱ تن برنج وارداتی احتکارشده در انباری در شورآباد شهرری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داریوش جودکی گفت: کالای کشف‌شده برنج وارداتی است که توسط یک فرد به کشور وارد و از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۴ در انبار نگهداری شده بود.
جودکی افزود: نیروهای کاشف فراجا این محموله را در انباری واقع در منطقه شورآباد شهرری شناسایی و کشف کردند و مقدار برنج احتکارشده حدود ۶۷۱ تن است که متأسفانه با وجود نیاز جامعه، عرضه نشده بود.
وی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده به تعزیرات و طی مراحل قانونی و تشریفات قضائی، حکم محکومیت صادر شد و مقرر گردید کالا وارد شبکه توزیع شود، خاطرنشان کرد: برای متخلف حدود ۵۰میلیارد تومان جریمه نقدی تعیین شده است. از شهروندان نیز انتظار داریم در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً گزارش دهند.

