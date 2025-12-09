معاون بهداشت وزیر بهداشت با اعلام اینکه شیوع آنفلوآنزا 4 تا 6 هفته دیگر ادامه دارد، افزود: بیشترین گروه سنی درگیر، افراد ۵ تا ۱۴ساله هستند که باید در این زمینه مراقبت بسیار جدی صورت گیرد.

علیرضا رئیسی در گفت‌وگو با بخش خبری 14 شبکه یک سیما اظهار داشت: سویه جدید آنفولانزایی که وارد کشور شده، مختص ایران نیست؛ در حال حاضر کره‌شمالی، کشورهای آمریکای مرکزی، بخش‌هایی از آفریقا، شمال تا جنوب‌غربی اروپا، آسیای جنوب‌شرقی تا شرق آسیا نیز درگیر این موج از بیماری هستند. با توجه به جهش‌هایی که در ویروس رخ داده و به سویه‌ای جدید تبدیل شده است، شدت درگیری و شدت سرایت این ویروس و بیماری‌ای که ایجاد می‌کند، افزایش یافته است.

رئیسی با بیان اینکه شیوع آنفلوآنزا 4 تا 6 هفته دیگر ادامه دارد، گفت: بیشترین گروه سنی درگیر، افراد ۵ تا ۱۴ساله هستند که باید در این زمینه مراقبت بسیار جدی صورت گیرد. استان‌های بندرعباس، هرمزگان، همدان، اصفهان، زاهدان و اراک در حال حاضر بیشترین گردش ویروس را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: راهی جز رعایت موازین بهداشتی نداریم؛ همان تمرین‌هایی که در دوران کرونا نیز مطرح بود، یعنی پرهیز از حضور در تجمعات، روبوسی، در آغوش گرفتن و موارد مشابه باید حتماً اجتناب شود.

معاون وزارت بهداشت خطاب به خانواده‌ها و مدارس توصیه کرد: عزیزانی که احساس می‌کنند فرزندشان دچار سرماخوردگی، بی‌حالی یا تب است، لطفاً او را در خانه نگه دارند و به مدرسه نفرستند؛ زیرا هم وضعیت خود دانش‌آموز بدتر می‌شود و هم بیماری را به سایر دانش‌آموزان منتقل می‌کند. بهتر است این کودکان در خانه بمانند، مایعات کافی مصرف کنند و استراحت داشته باشند.

رئیسی گفت: خوشبختانه این بیماری درمان‌پذیر است و این نکته مثبت ماجراست؛ اما از آنجا که شیوه جدید قدرت سرایت بسیار بالایی دارد، باید به‌صورت جدی از انتشار آن پیشگیری کنیم.